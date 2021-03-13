أمريكا : لن نشارك مخزوننا من لقاح أسترازينيكا مع دول أخرى

أكدت الولايات المتحدة، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمشاركة مخزونها من لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد مع دول أخرى.





وقال منسق الاستجابة لجائحة "كوفيد 19" في البيت الأبيض جيفري زينتس، الجمعة، إن الولايات المتحدة لديها "مخزون صغير" من لقاح "أسترازينيكا"، تخطط للاحتفاظ به حتى تتمكن من الحصول على جرعات سريعة للأمريكيين إذا حصل اللقاح على تصريح من إدارة الغذاء والدواء في الأسابيع المقبلة.





وأضاف زينتس ردا على سؤال حول مشاركة الجرعات مع دول أخرى: "نركز على تطعيم الأمريكيين في أسرع وقت ممكن".





وتنتظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حاليا بيانات إضافية عن لقاح "أسترازينيكا"، يفترض أن تأتي هذا الشهر، قبل أن تقرر ما إذا كان سيتم ترخيص اللقاح للاستخدام داخل الولايات المتحدة.



