الرعاية الصحية تعقد اجتماعا مع جايكا لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

بحث الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، مع وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" سبل التعاون بين الجانبين في مجال تحسين جودة الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة أرجاء الجمهورية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، لبحث أوجه الإستفادة من الخبرات الدولية في مجال التأمين الصحى الشامل، وآلية نقل هذه الخبرات في إطار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر أن تغطي مظلتها كافة المواطنين على مستوى الجمهورية في غضون 10أعوام.





وناقش الاجتماع آلية نقل الخبرة اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة متضمنًا الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية في تطوير برامج الرعاية الصحية فضلًا عن تقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب للتوجيه السليم للاستثمار الصحي، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولي.





وتطرق الاجتماع إلى نقل نظم محدثّة من الجانب الياباني لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة.





ولفت الدكتور أمير التلواني،المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع إلى أهمية مشاركة الخبرات اليابانية في مجال التغطية الصحية الشاملة لتتجنب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة العوائق التي واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب الياباني السليمة في تطبيق نظام التأمين الصحي خلال الـ٥٠ عام الماضية.

مُثمِّنًا الإسهامات العديدة لوكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا»، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية، والذي تهدف في المقام الأول، إلى دعم الجهود المصرية في إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية لجميع المصريين بشكل آمن وفعال دون الحاجة لتحمل أعباء مالية مقابلها.



