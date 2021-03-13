الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي لمواجهة فيردر بريمن، على ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الألماني.
وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: ديفيز - بواتينج - هيرنانديز - بافارد.
خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - مولر.
خط الهجوم: كومان - جنابري - روبرت ليفاندوفسكي.
ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه الألماني روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.
كان بايرن ميونخ فاز على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج، صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فيردر بريمن في المركز الـ 12 بـ 30 نقطة.