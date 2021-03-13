الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه الألماني روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.









كان بايرن ميونخ فاز على بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.







