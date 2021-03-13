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أخبار العالم

بتهمة الخيانة.. اعتقال رئيسة بوليفيا السابقة

السبت 13/مارس/2021 - 04:41 م
رئيسة بوليفيا السابقة
رئيسة بوليفيا السابقة جانين آنيز
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قسم الخارجي
اعتقلت الرئيسة المؤقتة السابقة لبوليفيا، جانين آنيز، اليوم السبت، بتهمة الخيانة والتآمر والفساد. حسبما أفاد وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيلو.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك"، كتب ديل كاستيلو على صفحته على تويتر: "أبلغ البوليفيين أن السيدة جانين آنيز اعتقلت من قبل رجال الشرطة".

ومن جانبها اتهمت آنيز السلطات الحالية بالاضطهاد السياسي، وكتبت في صفحتها على تويتر: "أعلن لبوليفيا والعالم أجمع أن قيادة حزب الحركة الاشتراكية، استخدمت العنف والاضطهاد السياسي، وأمرت باعتقالي بمتهمة المشاركة في انقلاب لم أقم به. أصلي من أجل  بوليفيا ولجميع البوليفيين".

وفي وقت سابق أصدر مكتب المدعي العام الخاص بمكافحة الفساد في بوليفيا، أمس الجمعة، مذكرات توقيف بحق عشرة من مسؤولي الحكومة الفيدرالية، من بينهم وزير الداخلية السابق أرتورو موريللو، ورئيس ديوان الرئاسة السابق يركو نونيز، والرئيسة السابقة جانين آنيز، بتهمة الخيانة والتآمر والفساد.
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