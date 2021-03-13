عودة الفرعون.. مصطفى محمد وفالكاو يقودان جالاتا سراي أمام قيصري سبور

أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، التشكيل الأساسي لمواجهة قيصري سبور، على ملعب قيصر أتاتورك، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري التركي.





وعاد مصطفى محمد للتشكيل الأساسي في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة سيفا سبور في المباراة الماضية للإيقاف، بسبب حصوله على كارت أحمر أمام أنقرة جوجو.





وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي:





موسليرا - تايلان أنتاليالي - إمري أكبابا - يدلان - كريستيان لوينداما- مارسيلو ساراتشي - ماركوس تكسييرا - إيمري - جيدسون فرنانديز - فالكاو - مصطفى محمد





ويسعى جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد لتجاوز كبوته، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتضييق الخناق على بشكتاش متصدر الترتيب.



وفقد جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي مؤخرا، بعد خسارة 5 نقاط في آخر مباراتين، حيث هُزم أمام أنقرة جوجو 2 - 1، وتعادل مع سيفا سبور 2- 2.





ويحتل جالاتا سراي وصافة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 58 نقطة، خلف بشكتاش متصدر الترتيب بـ 63 نقطة، بينما يتواجد قيصري سبور في المركز الـ 14 بـ 31 نقطة.





