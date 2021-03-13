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رياضة

"سلة الاتحاد السكندري" يفوز على سموحة في دوري السوبر

السبت 13/مارس/2021 - 05:39 م
سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
استطاع الفريق الاول لكرة السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري الفوز علي سموحة بنتيجة ٨٨/٧٦ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على صالة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدور التمهيدي الأول لدوري السوبر لكرة السلة رجال.

وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولى تقدم الاتحاد
الفترة الثانية تقدم الاتحاد ٤٤/٣٢.
الفترة الثالثة تقدم الاتحاد ٧٢/٥٤.
الفترة الرابعة فوز رجال الاتحاد بنتيجة ٨٨/٧٦.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلي ١٠ نقاط في المركز الثالث من اربع انتصارات وهزيمتين، ورصيد سموحة إلي ٨ نقاط من انتصارين واربع هزائم في المركز الخامس.

ويلاقي رجال الاتحاد رجال الأهلى يوم الاثنين القادم في السادسة مساء علي صالة الاهلى، ويلاقي رجال سموحة رجال الجيش علي صالة الجيش الاثنين القادم في السادسة مساء.
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