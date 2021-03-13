استخدام تطبيق تحريك الصور حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح

كشف الدكتور خالد عمران أمين إدارة الفتوي بدار الإفتاء، الحكم الشرعي من تطبيق تحريك صور الموتي والذى أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتابع عمران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج" اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تطبيق تحريك صور الموتي هو أحد وسائل التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا مباح ولكن بشروط.





وأوضح أمين إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن تطبيق تحريك صور الموتى لا يتضمن أي مظهر من مظاهر السخرية أو إساءة الأدب ومن ثم فهو مباح.





وأشار أمين إدارة الفتوي إلي أن استخدام التكنولوجيا مباح مع ضرورة التسليم بقضاء الله وقدره، وأن الموت هو نهاية كل شخص.



