حسم مصيره مع الأهلي.. أول تعليق من حسام البدري بعد الاعتداء عليه في ليبيا |خاص

علق حسام البدري مدرب الأهلي الليبي، على اعتداء عدد من جماهير السويحلي عليه عقب مباراة الأمس، في مسابقة الدوري الليبي.

وقال حسام البدري في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “مباراة الأهلي والسويحلي أقيمت بدون جماهير والنتيجة لم تكن مرضية لجماهير السويحلي، وكان الاعتداء علينا مخططًا له، حيث أن اللقاء أقيم بدون حضور جماهيري”.

وأضاف: “أنا بخير، قوات الأمن ساعدتني في الخروج ووفرت لنا الحماية اللازمة، وسيكون هناك اجتماعًا مع رئيس النادي اليوم، لمناقشة التطورات”.

وأوضح البدري في نهاية حديثه، أن واقعة الأمس لن تؤثر على مصيره مع الأهلي الليبي.

بيان الأهلي الليبي

يستنكر النادي الأهلي ما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم قبل وأثناء وبعد مباراة الجولة الثانية من إياب السداسي مساء الثلاثاء الموافق 10/6/2025 أمام فريق السويحلي بمدينة مصراتة، من تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض المشجعين المتعصبين أمام مقر إقامة الفريق، وكذلك الاعتداء على اللاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي عقب نهاية المباراة.

إن هذه الحادثة تشكل خروجا عن الإطار الرياضي التنافسي وتخل بالنسيج المجتمعي وتضر بسمعة كرة القدم الليبية.

وقد تقدم النادي الأهلي بمذكرة احتجاج للاتحاد الليبي لكرة القدم طالب فيها بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الأحداث وملاحقة مرتكبيها قانونياً وطالب بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية وإبلاغ النادي رسمياً بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

وفي الوقت ذاته لا ينسى النادي الأهلي أن يحيي كافة الجهات الأمنية التي قامت بتأمين عودة بعثة الفريق إلى مدينة طرابلس.