خاص .. مدرب حراس مرمى منتخب أمريكا السابق يتوقع مفاجأة للترجي التونسي أمام تشيلسي وفلامنجو

كشف زكي عبدالفتاح مدرب حراس المرمى لمنتخبي مصر وأمريكا السابق عن إمكانية تحقيق فريق الترجي التونسي مفاجأة كبيرة في مجموعته بمونديال كأس العالم للأندية.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات خاصة لصدى البلد: مجموعة لوس أنجلوس والترجي التونسي صعبة ولكنة أتوقع مفاجآت كثيرة في المجموعة.

وأوضح: تشيلسي في التوقيت الحالي ليس في أفضل أحواله ومنذ أيام قليلة أنهى موسمه بحصوله على بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ولم يأخذ وقت كافي للراحة بعد موسم طويل وصعب ولم يخوض استعدادات قبل المونديال.

وأردف: تشيلسي سيتضرر بشكل كبير بسبب الموسم الصعب والطويل كما أن فلامنجو أيضا ليس في أحسن أحواله وبالتالي أعتقد أن الترجي التونسي ولوس أنجلوس سيحققان مفاجأة كبيرة في المجموعة.

وشارك فريق لوس أنجلوس في بطولة كأس العالم للأندية بعد إبعاد فريق ليون المكسيكي عن المشاركة طبقا لقواعد الفيفا.

ويلعب الفريق الأمريكي في مجموعة تضم كلا من الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.