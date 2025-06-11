أكبر برنامج يومي متخصص.. نجوم ماسبيرو يقدمون الاقتصاد 24 على شاشة الأولي

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن انطلاق برنامج (الاقتصاد 24) علي شاشة القناة الأولي قريباً.



يبث البرنامج الجديد يومياً لمدة ساعة كاملة ، ويتناول قضايا الاقتصاد والمال مصرياً وعربياً ودولياً ، كما يستعرض ملفات الطاقة والمعادن والبنوك والشركات وكذلك الاتصالات والصناعات ، وأحدث مستجدات تكنولوجيا التمويل وتطبيقات المعاملات الاقتصادية اليومية ، وكذلك أبرز المؤلفات والمنتديات والدوريات التي تعالج مجالات الاقتصاد والتنمية.



ويقدم البرنامج التطورات التي تشهدها مصر في مجالات البنية الأساسية والمشروعات الكبري ، والفرص التي توفرها للمستثمرين العرب والأجانب ، لا سيما مع خطوات الإصلاح الضريبي والجمركي ، ومزايا اتساع السوق المصري ، وإمكانات الموقع المميز الذي يجعل من مصر البوابة الأفضل لأفريقيا وجنوب أوروبا وغرب آسيا.

يقدم البرنامج ثلاثة من نجوم ماسبيرو : محمود يوسف و أحمد نجيب وولاء غانم.



وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أعلنت عن انطلاق برنامج (العالم غداً) يومياً علي شاشة القناة الأولي عقب نشرة التاسعة ، وهو برنامج من تقديم محمد ترك وريهام الديب وليلي عمر ، ويترأس تحريره أيمن عطية ، كما تم الإعلان عن البرنامج العلمي الأسبوعي (كلام في العلم) مع الدكتور سامح سعد .. تقديم دكتورة داليا بركات ، ويترأس التحرير الكاتب الصحفي أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام .



يتوازي ذلك مع الإعلان عن بدء إنتاج سلسلة (وثائقيات ماسبيرو) عبر الفيلم الوثائقي (أينشتاين في بورسعيد) .

تأتي هذه البرامج والوثائقيات ضمن رؤية (عودة ماسبيرو) .. والتي انتقلت من مرحلة التخطيط العام ووضع الإطار الفكري ، إلي المرحلة العملية .. من تطوير الخريطة البرامجية لمحطات الإذاعة والتليفزيون ، إلي تنفيذ المشروعات التي تم إعلانها.