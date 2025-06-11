يسري عزام ينفذ قرار النقل لأسوان: اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك

نفذ الشيخ يسري عزام، الإمام والخطيب بالأوقاف، قرار وزارة الأوقاف بنقله من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة إلى أسوان.

وقال الشيخ يسري عزام، عبر صفحته بفيسبوك: “بسم الله توكلت على الله مسافر إلى أسوان..اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك”.

شكوى باكية من يسري عزام

علق الشيخ يسري عزام، الإمام بوزارة الأوقاف، عن أنباء نقله من جامع عمرو بن العاص إلى أسوان، بسبب سفره للحج قائلاً: «وداعًا أيها الجامع العتيق، دخلتُ جامع عمرو بن العاص شاكياً، فأحياني الله فيه، وها أنا أودّعه باكيًا».

وأضاف الشيخ يسري عزام، عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «قرار نقلي من إمامة هذا الصرح العظيم إلى أسوان جاء فقط لأنني سافرت لأداء فريضة الحج.. وداعًا يا أول بيت لله في إفريقيا، يا من شهدت في محرابك خشوعي، وفي منبرك دمعتي، وفي جنباتك دعائي».

شكوى باكية من الشيخ يسري عزام

وتابع الشيخ يسري عزام: «جئتُ إليك يومًا شاكياً… فاحتويتني، وكنت لي حضنًا وأمانًا، وها أنا أخرج منك اليوم باكيًا… لا لضعفٍ، بل من شدّة الارتباط والمحبّة».

وواصل: «ما فارقتك يومًا طوعًا، بل أقصاني القدر، وأنا على يقين أن الله لا يُضيع من أخلص له النية، وأخلص العمل، سيبقى جامع عمرو في قلبي، وسيبقى أهله وأحبابه ودعاؤهم لي زادي في الطريق».

وختم بقوله: «اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك، مقبولًا عندك، مباركًا في الأثر، واجعل لي في كل مسجدٍ نصيبًا من الدعوة والخير.

وداعًا أيها الجامع العتيق… فإن لم نلتقِ فيك، فلنلتقِ في جنان الخلد بإذن الله».

قرار منع السفر إلا بموافقة رسمية

كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعليمات سابقة تنص على منع سفر الأئمة والقيادات الدعوية إلى الخارج إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة السلطات المختصة، وذلك لضمان انتظام العمل الدعوي وخدمة المصلين في المساجد.