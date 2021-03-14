محافظة القاهرة تكرم أسر الشهداء في احتفالية اليوم

تكرم محافظة القاهرة أسر الشهداء اليوم بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس كل عام .
ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور عدد من اسر الشهداء وقيادات المحافظة.
وأعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن اسمى آيات الاجلال والاحترام والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل استقرار وامن الوطن الغالي مصر.
وأكد المحافظ على أنهم سطروا بدمائهم الذكية احرف من نور في سجل بطولات وامجاد الوطن مضيفا " سيرتهم العطرة ستظل نبراسا ومثلا أعلى تحتذي به الأجيال القادمة فتحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن ..وتحية امتنان لاسر شهدائنا الابرار".
وتحتفل مصر بيوم الشهيد الذي يوافق يوم التاسع من مارس من كل عام تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.
وكان الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، أحد اعظم العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين والذي تعتبر سيرته الذاتية وبطولاته رمزا من رموز الصمود والفداء والتضحية حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده في جولة عالجبهة واستمرت المعركة التي كان يقودها الفريق بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة إلى أن انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء واستشهد عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها عاملا في الجيش متأثرا بجراحه.