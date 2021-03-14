محافظة القاهرة تكرم أسر الشهداء في احتفالية اليوم

تكرم محافظة القاهرة أسر الشهداء اليوم بمناسبة الاحتفالات بيوم الشهيد الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس كل عام .





ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور عدد من اسر الشهداء وقيادات المحافظة.





وأعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن اسمى آيات الاجلال والاحترام والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل استقرار وامن الوطن الغالي مصر.





وأكد المحافظ على أنهم سطروا بدمائهم الذكية احرف من نور في سجل بطولات وامجاد الوطن مضيفا " سيرتهم العطرة ستظل نبراسا ومثلا أعلى تحتذي به الأجيال القادمة فتحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن ..وتحية امتنان لاسر شهدائنا الابرار".





وتحتفل مصر بيوم الشهيد الذي يوافق يوم التاسع من مارس من كل عام تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.



