هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

قالت منظمة الصحة العالمية، أن أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفيات على مستوى العالم، لكن يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كان لديك فصيلة دم ليست من نوع O.





وفقًا لدراسة حديثة لموقع timesofindia، فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم غير O هم في الواقع في خطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية.





اكتشف الباحثون كيف يمكن لفصيلة الدم أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة تصلب الشرايين والتخثر وبيولوجيا الأوعية الدموية، وهي جمعية القلب الأمريكية (AHA).





قامت الدراسة بتحليل أكثر من 400000 شخص ووجدت أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أو B لديهم مخاطر مجتمعة أعلى بنسبة 8 % للإصابة بالنوبات القلبية من أولئك الذين لديهم فصيلة الدم O.





أجريت دراسة مماثلة شملت أكثر من 1.36 مليون شخص من قبل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في عام 2017، ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين ليس لديهم فصيلة دم من نوع O هم أكثر عرضة بنسبة 9٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة النوبات القلبية.





قارن الباحثون فصيلة الدم A و B مع فصيلة الدم O، ووجدوا أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم B معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية.





وفقًا للدراسة زاد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) لدى الأشخاص ذوي فصيلة الدم B بنسبة 15 % مقارنةً بأفراد فصيلة الدم من النوع O.