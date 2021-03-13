مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور

تحتل الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام مكانة كبيرة داخل الأسواق المصرية للسيارات، نظرًا لمساحتها الداخلية العائلية، و التجهيزات المطروحة، و تعد النسخة رينو كادجار و ام جي RX5، من ابرز السيارت المقدمة عن فئة الـ SUV، كلاهما يحمل اطلالة 2021 إلى جانب حزمة من الكماليات، إلى جانب و سائل الأمن و السلامة، و عناصر الرفاهية.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021.

1 - رينو كادجار موديل 2021

تسمد رينو كادجار قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 130 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.7 لتر/ 100 كم، بينما تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم، خلال فترو زمنية قدرها 10.1 ثانية، كما حصلت على فرامل ABS و EBD، و برنامج الثبات الالكتروني ESP.

بالاضافة إلى مرايات كهربائية و مستشعرات ركن، و كاميرا، و مثبت سرعة، و مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، و مكيف هواء، و قفل مركزي، و شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و مقود حركة متعدد المهام.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISON 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 379 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 409 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SIGNATURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 ألف جنيه.

2 – ام جي RX5 موديل 2021

زودت السيارة ام جي RX5 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة 169 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، و جنوط رياضية بقياس 17 بوصة، بينما تتسارع تلك العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

بينما تنطلق من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 9.8 ثانية، و بلغت نسبة استهلاك السيارة من القود نحو 6.8 لتر/ 100 كم.

و تحتوي من الداخل على شاشة بقياس 8 بوصة، و مقود حركة متعدد الوظائف، و رز تفعيل و ايقاف المحرك و فتحة سقف بانوراما للفئات تالأعلى تجهيزًا، إلى جانب مستشعرات ركن و كاميرا خلفية، و حزمة متطورة من وسائل الحماية و المكابح.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي RX5 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 324.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 374.990 جنيه.