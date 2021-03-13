بالأسعار .. مقارنة بين فورد ايكو سبورت واوبل كروس لاند موديل 2021| صور

تتسابق كبرى شركات تصنيع السيارات على تقديم افضل ما لديها، سواء كان من ناحية التصميم الخارجي، أو القدرات الفنية و الميكانيكية، أو عناصر الأمن و السلامة، و تعتبر النسخة فورد ايكو سبورت و اوبل كروس لاند، اثنين من افضل السيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر صغيرة الحجم، و التي تم طرحها داخل السوق المصري باطلالة موديل 2021.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين فورد ايكو سبورت و اوبل كروس لاند موديل 2021.

1 – فورد ايكو سبورت

تحتوي فورد ايكو سبورت موديل 2021 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 123 حصان، و 170 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و جاءت بقياسات هيكيلية بطول 4273 مم، و عرض 2075 مم، و بارتفاع 1653 مم، و مساحة تخزينية تسع لـ 310 لتر، و جنوط رياضية 16 بوصة، بينما بلغت نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر/ 100 كم.

و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتكي الاداء مكون من 6 سرعات، مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة فورد ايكو سبورت 2021 داخل السوق المحلي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND PLUS 2021محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 325 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT PLUS 2021 محرك 1000 سي سي بسعر 370 ألف جنيه.

2 - اوبل كروس لاند موديل 2021

تعتمد أوبل كروس لاند موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد عزمها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصان، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات.

و بلغ طول السيارة و فقًا للقياسات الهيكلية بنسبة 4211 مم، و بعرض 1765 مم، و ارتفاع يقدر بـ 1605 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع إلى 410 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك اوبل كروس لاند من الوقود نحو 5.4 لتر/100 كم.

و بفضل القدرات الميكانيكية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة منية مدتها 11.8 ثانية، كما دعمت بعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل / ELEGANCE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 334.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 / محرك 1200 سي سي تيربو 364.990 جنيه.