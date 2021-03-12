أفضل 5 سيارات سيدان في السوق السعودي موديل 2021.. صور

اكتسب فئة السيدان مكانة كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى ابعادها القياسية، وإصداراتها المتنوعة و التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع، و يعد السوق السعودي للسيارات من أكثر الاسواق العربية التي تتنوع بداخلها هذه الفئة، إلى جانب سيارات الدفع الرباعي، و الـ SUV و السيارات صغيرة الحجم أيضًا.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل 5 سيارات سيدان داخل السوق السعودي للسيارات موديل 2021.

1 – كيا سيراتو موديل 2021

تعتمد كيا سيراتو على محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة تبدأ من 128 إلى 204 حصان، و نسخة اخرى سعة 2000 سي سي، و 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما تتوفر بعدة انظمة خاصة بوسائل الأمان و السلامو و تعزيز قدرات المكابح، إلى جانب شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بقياس 8 بوصة، و فتحة سقف، و مقود حركة متعدد المهام.

ويبلغ سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2021 داخل السوق السعودي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MPI BASE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 63.250 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MPI TOP 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 68.200 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل BASE HB 2021محرك 1600 سي سي بسعر 77.424 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MPI 2021محرك 2000 سي سي بسعر 85.250 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل TOP HB 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 90.734 ريال سعودي.

2 - شيفروليه ماليبو موديل 2021

تتوفر شيفروليه ماليبو بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة 163 حصان، و 250 نيوتن/ متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل لـ 220 كم/ساعة، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 6 نقلات، بينما تأتي بنسخة اخرى سعة 2000 سي سي، تستطيع أن تولد قوة قدرها 250 حصان، و 353 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى قدرها 250 ك/ساعة.

و يتراوح سعر السيارة شيفروليه ماليبو بقيمة تبدأ من 89.100 ألف ريال و حتى 160.50 ألف ريال سعودي.

3- هوندا سيفيك موديل 2021

تأتي هوندا سيفيك موديل 2021 بتصميم رياضي، و مصابيح انسيابية، و تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي، كما تضم حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم.

و يبدأ سعرها داخل السوق السعودي للسيارات بقيمة 92.285 ألف ريال و حتى 118.850 ألف ريال سعودي.

4- فولكس فاجن باسات موديل 2021

تسمد السيارة عزمها من محرك بسعة 2500 سي سي، بقوة 170 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، و تصم السيارة عجلات و جنوط رياضية أنيقة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، بجانب باقة من المواصفات الخاصة بوسائل الحماية، و انظمة المساعدة على الطريق.

و يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TRENDLINE 2021محرك 2500 سي سي بسعر 100.870 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 2500 سي سي بسعر 126.500 ألف ريال سعودي.

5- هيونداي اكسنت موديل 2021





تتوفر السيارة هيونداي اكسنت عبر نوعين من المحركات كلاهما رباعي الاسطوانات، الأول بسعة 1400 سي سي يستطيع أن ينتج قوة 100 حصان، و عزم دوران يقدر بـ 91 نيوتن/متر، و الاخر سعة 1600 سي سي بقوة 123 حصان، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي اكسنت موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021محرك 1600 سي سي بسعر 53.350 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MID 2021محرك 1400 سي سي بسعر 55 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل HIGH 2021 محرك 1600 سي سيبسعر 60.500 ألف ريال سعودي.