أبرز 5 سيارات للمرأة السعودية موديلات 2021 بالأسعار| صور

تبحث الكثير من السيدات عن سيارة جديدة تحمل العديد من التجهيزات، ربما تكون بمواصفات خاصة بالجانب الترفيهي والكماليات، أو المساحة الداخلية المناسبة، أو التصميم الخارجي الذي يأتي بملامح الهاتشباك صغيرة الحجم.

وتضم فئة السيارات الهاتشباك عدة عناصر أهمها الابعاد المتقاربة، وسهولة الاصطفاف، إلى جانب القدرات الفنية، وأنظمة الأمان، والتجهيزات الداخلية على طريقة كل صانع.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز 5 سيارات تناسب المرأة السعودية.

1- سوزوكي سويفت 2021

تتسارع سويفت من نقطة السكون إلى سرعة 100 كم في غضون 12.5، حيث تحتوي على محرك بسعة 1200 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 82 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات، وتبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6 لترات/100 كم.

وتقدم داخل السوق السعودي عبر فئتين من التجهيزات الأولى بسعر 44.446 ريالا سعوديا، و الثانية بقيمة تبلغ 49.286 ريالا سعوديا.

2- كيا بيكانتو موديل 2021

تعتبر كيا بيكانتو واحدة من أشهر السيارات الصغيرة داخل الاسواق العربية، و التي نالت إقبالا من جمهور السيدات، فهي زودت بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 84 حصانا، و ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بالاضافة إلى عدة كماليات اخرى تتعلق بوسائل السلامة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا بيكانتو موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021محرك 1200 سي سي بسعر 42.620 ريالا سعوديا.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 59.252 ريالا سعوديا.

3- فيات 500 موديل 2021

زودت فيات 500 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على إنتاج قوة 101 حصان، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 5 سرعات، وتبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر/100 كم، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 10.5 ثانية.

وجاءت بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 3546 مم، و بعرض 1627 مم، و بارتفاع 1488 مم، ومساحة تخزينية تسع لـ 185 لترا.

ويبلغ السعر الرسمي لـ فيات 500 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل HATCH POP 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 70.400 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HATCH LOUNGE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 86.900 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CONVERTIBLE POP 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 94.490 ريالا سعوديا.





4- شيفروليه سبارك موديل 2021

تحتوي شيفروليه سبارك على مصابيح LED، و شبكات أمامية باللون الأسود، و تستمد العجلات تسارعها عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، و محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 98 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 127 نيوتن/متر.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه سبارك موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 53.790 ريالا سعوديا.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 64.900 ريال سعودي.

5- سوزوكي بالينو موديل 2021

تنتمي بالينو إلى فئة الهاتشباك أيضًا، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يولد طاقة قدرها 95 حصانا، و130 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع من النقطة 0 لـ 100 كم في غضون 11.6 ثانية، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، كما تأتي بطول يبلغ 3995 مم، و عرض 1745 مم، و بارتفاع 1470 مم، و تبلغ المساحة التخزينية الخلفية سعة 355 لترا.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكى بالينو داخل السوق السعودي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 57.200 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 62.926 ريالا سعوديا.