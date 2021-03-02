سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات في السعودية..صور

يهتم محبو السيارات الفخمة بمتابعة أسعار و مواصفات الموديلات التي يعشقونها في هذه القائمة وخصوصا بالخليج و الدول العربية لمعرفة آخر ما وصلت إليه مواصفات المحركات و أحدث قوائم أسعار هذه الفئة وفي هذا السياق نعرض عليكم افخم 5 سيارات في المملكة العربية السعودية .
سيارة رانج روفر تتميز بقدرتها على السير بالطرقات الوعرة، بجانب ثباتها الشديد على الطرق، ووسائل الراحة والرفاهية المدمجة و تأتي بمحرك V8 سعة 5000 سي سي و تباع بسعر 1.2 مليون ريال سعودي .
2 – Rolls-Royce Sweptail
تم تصنيع هذه السيارة بمحرّك V12 سعة 6.75 لتر وتستمد الشركة الإلهام في تصميمها من السيارات القديمة الغريبة واليخوت الفاخرة والفريدة والتي تعود لعُمر المالك لهذه السيارة و تباع بسعر 45 مليون ريال سعودي .
3– Koenigsegg CCXR Trevita
ابتكرت شركة صناعة السيارات السيارة Koenigsegg CCXR Trevita بلمسة من الألياف الكربونية المطلية بالألماس والتي تمنح السيارة مظهرًا “أبيض لامع فضي”. تم تخطيط ثلاثة طرز CCXR Trevita في الأصل السيارة لديها أداء مناسب أيضًا ، مع محرك V8 سعة 4800 سي سي و 1018 حصانًا يعمل على إنطلاقها من 0 إلى 62 ميل في الساعة في 2.9 ثانية و تباع بسعر 15 مليون ريال سعودي .
4 – بنتلي كونتيننتال GT
بنتلي كونتيننتال تأتي بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8 قوي 4000 سي سي 542 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات و تصل سرعتها حتي 320 كيلو متر في الساعة و تباع بسعر 1.6 مليون ريال سعودي
5–Lamborghini Veneno Roadster
تستمد Lamborghini Veneno Roadster قوتها من محرك V12 سعة 6500 سي سي و 740 حصانًا في الساعة و تتميز بوجود قنوات هواء ضخمة على طول جسمها. تم انتاج تسع نسخ منها فقط ، وقد بيعت واحدة مقابل حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني – أكثر من 200٪ من قيمتها الأصلية و هي 13 مليون ريال سعودي .
1– رنج روفر SVAutobiography
سيارة رانج روفر تتميز بقدرتها على السير بالطرقات الوعرة، بجانب ثباتها الشديد على الطرق، ووسائل الراحة والرفاهية المدمجة و تأتي بمحرك V8 سعة 5000 سي سي و تباع بسعر 1.2 مليون ريال سعودي .
2 – Rolls-Royce Sweptail
تم تصنيع هذه السيارة بمحرّك V12 سعة 6.75 لتر وتستمد الشركة الإلهام في تصميمها من السيارات القديمة الغريبة واليخوت الفاخرة والفريدة والتي تعود لعُمر المالك لهذه السيارة و تباع بسعر 45 مليون ريال سعودي .
3– Koenigsegg CCXR Trevita
ابتكرت شركة صناعة السيارات السيارة Koenigsegg CCXR Trevita بلمسة من الألياف الكربونية المطلية بالألماس والتي تمنح السيارة مظهرًا “أبيض لامع فضي”. تم تخطيط ثلاثة طرز CCXR Trevita في الأصل السيارة لديها أداء مناسب أيضًا ، مع محرك V8 سعة 4800 سي سي و 1018 حصانًا يعمل على إنطلاقها من 0 إلى 62 ميل في الساعة في 2.9 ثانية و تباع بسعر 15 مليون ريال سعودي .
4 – بنتلي كونتيننتال GT
بنتلي كونتيننتال تأتي بمحرك W12 سعة 6000 سي سي 626 حصان أو محرك V8 قوي 4000 سي سي 542 حصان متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات و تصل سرعتها حتي 320 كيلو متر في الساعة و تباع بسعر 1.6 مليون ريال سعودي
5–Lamborghini Veneno Roadster
تستمد Lamborghini Veneno Roadster قوتها من محرك V12 سعة 6500 سي سي و 740 حصانًا في الساعة و تتميز بوجود قنوات هواء ضخمة على طول جسمها. تم انتاج تسع نسخ منها فقط ، وقد بيعت واحدة مقابل حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني – أكثر من 200٪ من قيمتها الأصلية و هي 13 مليون ريال سعودي .