السعودية تطلق حملة تطعيم ضد كورونا داخل السيارات.. تفاصيل

وأكدت الوزارة أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، لافتة إلى أن لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ - ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا - أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ - ١٢ أسبوعا.





وقالت الصحة السعودية إنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، ويتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين.