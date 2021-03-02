ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

السعودية تطلق حملة تطعيم ضد كورونا داخل السيارات.. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:12 ص
السعودية تطلق حملة
السعودية تطلق حملة تطعيم ضد كورونا داخل السيارات
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارات في كلٍ من مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها .

وفامت الوزارة ايضا بدعوة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ لقاح فيوس كورونا المستجد كوفيد - 19 بحجز موعد عبر تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح بسهولة في أقرب مكان من المتلقي ، وأضافت الوزارة الرابط الخاص بحجز الموعد عن بعد من هنا .

وأكدت الوزارة أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، لافتة إلى أن لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ - ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا - أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ - ١٢ أسبوعا.

وقالت الصحة السعودية إنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، ويتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين. 

ونفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداولة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.

وصرح العبد العالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في توضيح مهم قائلًا: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19)".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد بدء التطعيم ضد كورونا.. الصحة السعودية توجه نداءً عاجلا للمواطنين والمقيمين

وزير الصحة السعودي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

مستشار الرئيس لـ الصحة: تطعيم لقاح كورونا ليس إجباريا.. فيديو

السعودية.. وزارة الصحة: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

نداء عاجل من الصحة السعودية لأصحاب هذه الأمراض بالامتناع عن تناول عقار كورونا

الصحة السعودية تكشف إمكانية اختيار الشخص للقاح كورونا الذي يرغب في الحصول عليه

ترشيحاتنا

بيحضن البنات في الجاردن.. طفل يتصدر التريند بعد استدعاء الحضانة ل ولي أمره في أول يوم

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

محنة قاسية ومعاناة صعبة.. إيناس عز الدين تكشف لـ «صدى البلد» تدهور حالتها الصحية بسبب كورونا

وزير التعليم : اللي هيغش في امتحانات أولى و 2 ثانوي هيخسر في الثانوية العامة

عيار 24 يسجل 875 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-3-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مسيئ لسيدتين يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا.. تفاصيل

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية