السعودية تطلق حملة تطعيم ضد كورونا داخل السيارات.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السيارات في كلٍ من مدينة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها .
وفامت الوزارة ايضا بدعوة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ لقاح فيوس كورونا المستجد كوفيد - 19 بحجز موعد عبر تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح بسهولة في أقرب مكان من المتلقي ، وأضافت الوزارة الرابط الخاص بحجز الموعد عن بعد من هنا .
وأكدت الوزارة أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، لافتة إلى أن لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ - ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا - أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ - ١٢ أسبوعا.
وقالت الصحة السعودية إنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، ويتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين.
ونفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداولة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.
وصرح العبد العالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في توضيح مهم قائلًا: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19)".