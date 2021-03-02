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اقتصاد

اقتصاد السعودية| الجمارك تُطلق خدمة "مسار إكسبرس" لتتبع شحنات التجارة الإلكترونية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:37 ص
جمارك وموانئ
جمارك وموانئ
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قسم الاقتصاد
أطلقت الجمارك السعودية خدمة "مسار إكسبرس" التي تُتيح لعملاء التجارة الإلكترونية النقل السريع والبريد السريع من شركات وأفراد إمكانية التعرف على الحالة الجمركية للشحنات والاطلاع على الرسوم الجمركية الخاصة بها أيًّا كانت الشركة الناقلة.

وأوضح المتحدث الرسمي للجمارك السعودية بدر الربدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن الجمارك تهدف من إطلاق هذه الخدمة إلى توفير الشفافية مع العملاء من خلال تسهيل الخدمات المقدمة في التجارة الإلكترونية بحيث يتمكّن العميل من التحقق من حالة الشحنة والاطلاع على مراحل حركة الشحنة داخل المنافذ الجمركية، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة عبر تطبيق منصة فسح والموقع الإلكتروني للمنصة.

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وبين الربدي أن الجمارك من خلال هذه الخدمة تسعى إلى مواكبة نمو التجارة الإلكترونية وانتشارها السريع، وتعدّد قنواتها ومصادرها، واختلاف سبل التواصل مع العملاء حول العالم، وذلك من خلال تيسير وتطوير إجراءات التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه من أبرز الإجراءات التطويرية في هذا الجانب هو إنشاء إدارة مستقلة معنية بالتجارة الإلكترونية؛ لمعالجة التحديات والعقبات الخاصة من خلال تعزيز التواصل والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة بالتجارة الإلكترونية من شركات النقل السريع المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق ضوابط لائحة نقل الطرود البريدية.

وتسعى الجمارك من خلال هذه الخدمة إلى التعاون مع بعض المواقع الإلكترونية من خلال شركات النقل السريع بما يُحقق التعرف على ضوابط استيراد السلع وتصنيفها ونسبة الرسوم الجمركية، إذ يُسهم ذلك في تحقيق انسيابية وسرعة ومرونة فسح واردات التجارة الإلكترونية، إضافةً إلى إتمام عملية الربط الإلكتروني بين شركات النقل السريع ومنصة فسح، الأمر الذي أسهم في سرعة الفسح واستهداف المواد المخالفة ورفع كفاءة ضبط تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.

وأفاد الربدي بأن الجمارك لا تزال تسعى إلى تطوير خدماتها المقدمة لهذا القطاع المهم بتعدد الشركات الناقلة وكذلك النمو السريع على مستوى العملاء المستخدمين للتجارة الإلكترونية.

يُذكر أن مجال التجارة الإلكترونية شهد خلال عام 2020م نشاطًا واضحًا عبر مختلف مقدمي الخدمات في المملكة، ساعد على نمو هذا النشاط جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات.

وتُشير إحصائيات الجمارك إلى أنها أنهت خلال العام الماضي إجراءات نحو 2.2 مليون بيان جمركي بزيادة تُقدر بنحو 65% عن عام 2019م الذي أنهت فيه الجمارك السعودية إجراءات أكثر من 1.3 مليون بيان جمركي.

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