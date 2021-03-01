سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

نجح التنين الصيني في غزو الاسواق العالمية و خصوصا اسواق السيارات بسبب تقديم تكنولوجيا متطورة و المزيد من الخيارات بأسعار زهيدة مقارنة بنفس التقنيات في سيارات اخري سواء المانية او فرنسية .





ابدع الصانع الصيني في جذب انتباه محبي السيارات وقام بطرح العديد من الموديلات الحديثة وفي هذا السياق نطرح عليكم اسعار و مواصفات افضل 5 سيارات صينية في السوق المصري .





ام جي 6 mg





هي سيارة جميلة و انسيابية بمحرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تربو يعطى قوة 169 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات جر أمامى يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، خلال 9.8 ثانية وهو رقم جيد نسبيا.









تستهلك ام جي 6 mg وقودا بمعدل 6.8 لتر لكل 100 كم حسب المعلومات التي طرحها الوكيل حول هذا الطراز، وهي نسبة استهلاك جيدة نسبة إلى حجم السيارة، فهي أكبر من ام جي 6 وتصنف سيدان كبيرة.









ام جي 6 mg متاحة بالعديد من مواصفات الأمان منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات مما يضمن أفضل أداء في جميع الظروف و بها بالعديد من الكماليات منها حساس ركن، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف كهربائية .





سعر ام جي 6 mg





تبدأ اسعار ام جي 6 mg من 284.990 جنيه حتي 319.990 جنيه لأعلي فئة





شيري اريزو chery arrizo 5





تنتمي شيري اريزو chery arrizo 5 لفئة السيارات العائلية السيدان و تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك او مانيوال وتعمل بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية بمتوسط استهلاك 7 لتر بنزين لكل 100 كم.









تأتي الفئة الأولى من شيري اريزو chery arrizo 5 بفتيس مانيوال و بمواصفات قياسية ابرزها ونظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.





جائت شيري اريزو chery arrizo 5 بجنوط اسبور 16 بوصة ، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة اما الفئة الثانية من شيري اريزو chery arrizo 5 فجائت بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات و بنفس الكماليات السابقة، بالإضافة الي اير باج و نظام فرامل ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD.





تتضمن شيري اريزو chery arrizo 5 فوانيس شبورة أمامية وخلفية و مرايات ضم كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة و الفئة الثالثة منها جائت ببعض الكماليات الإضافية، والتي من بينها «فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة 7 بوصه تاتش وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق و بعض الكماليات الأخرى.





سعر شيري اريزو chery arrizo 5





تبدأ اسعار شيري اريزو chery arrizo 5 في مصر من 171.300 جنيه لأول فئة مانيوال حتي 230.500 لأعلي فئة اوتوماتيك .









ام جي mg 5 2021





تأتي السيارة ام جي mg 5 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي وهو محرك يولد للسيارة قوة تبلغ 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران بواقع 150 نيوتن متر .





ام جي mg 5 2021 واسعة من الداخل وتتفوق على جميع منافسيها مثل نيسان صني، والشاشة الوسطية للسيارة تقدم العديد من الوظائف العملية الناجحة، وعجلة القيادة تتكيف مع قائد السيارة على حسب الطريق ، الصوت الناتج عن النظام الصوتي في السيارة ممتاز ، أما العزل الخارجي للضوضاء فهو جيد جدا.





ويتوفر للسيارة ام جي mg 5 2021 مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت.





سعر ام جي mg 5 2021





تبدأ اسعار ام جي mg 5 2021 من 219.990 جنيه حتي 259.990 جنيه لأعلي فئة





شيري انفي chery envy









السيارة شيري انفي chery envy بها محرك 1500 CC عدد 4 سلندر 16 صباب انجكشن 109 حصان متصل بفتيس مانيوال 5 سرعات جر أمامي بسرعة قصوى 175 كم في الساعة، وتنطلق من 0 حتى سركة 100 كم خلال 10 ثوانٍ.





بلغ الارتفاع الجزئي للسيارة شيري انفي chery envy مسافة حوالي 124 مللي متر، وهي المسافة التي تفصل بين أقرب نقطة على سطح الأرض وبين الشاسيه السفلي للسيارة وهي مسافة منخفضة إلى حد ما حتى بالنسبة لسيارة ذات نمط سيدان.





بلغ طول السيارة شيري انفي chery envy حوالي 4580 مللي متر، بينما يُقدر عرض السيارة الكلي بحوالي 1760 مللي متر، وبلغ ارتفاعها الكلي أيضا بما يُعادل حوالي 1483 مللي متر، بينما طول قاعدة العجلات وصل إلى 2600 مللي متر ووزن السيارة فارغة تم تقديره بحوالي 1285 كيلو جراما بدون الركاب أو السعة التخزينية الخاصة بالسيارة.









سعر شيري انفي chery envy





تباع السيارة شيري انفي chery envy في مصر بسعر 175.000 جنيه.





جاك jac 2021 s4





تنتمي جاك jac 2021 s4 لطراز السيارات suv، الرياضية الكروس أوفر المدمجة الحجم، وتأتي بمحرك تيربو 4 اسطوانات 1500 سي سي بقوة 147 حصانا متصلا بفتيس اوتوماتيك (CVT) وبة نمط قيادة رياضي.









جاك jac 2021 s4 معززة بجنوط سبور قياس 17 بوصة ويتوفر للسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات وبشبكة تهوية نيكل وعجلة قيادة ذات قاعدة مسطحة مكسوة بالجلد.









جاك jac 2021 s4 متاحة بتكييف يدوي إلكتروني يمكن التحكم به من خلال لوحة رقمية ومرايات كهربائية، ويمكن فتح النوافذ عبر المفتاح الذكي عن بعد، وهي جميعًا بلمسة واحدة بالأمام والخلف وبها فتحة سقف كهربائي قابلة للتحكم عن بعد.









السيارة جاك jac 2021 s4 بها إضاءة هالوجين مركزة للضوء، وكشافات خلفية ذات إضاءة ليد، ومن اللمسات المميزة، وجود مصابيح جانبية مسلطة على الأرض لعكس شعار الشركة.









ويمكن التحكم أتوماتيكيًا بفتح الكشافات مع تحكم يدوي بالارتفاع، وهي تأتي بخاصية الغلق المتأخر، وكذلك تتوفر مصابيح ضباب ومصابيح نهارية للسيارة، وتمتاز مصابيح الضباب بالحركة المتكيفة مع عجلة القيادة مدعومة بوسادتان هوائيتان في الأمام وبها فرامل abs وebd ومثبت للسرعة مع تحذير لتخطي السرعة وتزود السيارة بكاميرا ذات رؤية محيطية وحساسات ركنو ايموبليزر مانع للسرقة .





السيارة جاك jac 2021 s4 مزودة بشاشة مقاس 3,5 بوصة للعدادات، وتوجد شاشة تحكم رئيسية بالتابلوه قياس 10 بوصة ويمكن ربط الهاتف مع الشاشة من خلال البلوتوث أو من خلال تطبيق ويصل عدد وحدات النظام الصوتي إلى ستة وتوفر السيارة مدخلين للكهرباء بالكابينة، كما توفر 3 مداخل USB بالجزء الأمامي والخلفي.





سعر جاك jac 2021 s4





تباع جاك jac 2021 s4 في مصر بسعر 278.000 جنيه