توقعات بعودة شركة سيارات صينية للمنافسة في مصر مرة أخرى

اتخذت شركة جريت وول هي شركة

شركة جريت وول هي شركة صينية لصناعة السيارات، من أعجوبة الصين اسمًا لها، تأسست عام 1984 كشركة إنتاج للشاحنات، ثم بدأت بتصنيع السيارات الصغيرة وطرحت العديد من السيارات في مصر، ولكن سرعان ما اختفت هذه الشركة واختفت موديلاتها الجديدة في مصر.





خرجت شركة جريت وول من مصر منذ فترة طويلة ولكن متوقع أنها على وشك العودة من جديد للعودة لسوق السيارات المصري مع وكيل جديد.





وقالت التقارير إن الشركة الصينية هي شركة جريت وول التي عرفت في مصر لفترة من الوقت وكانت تابعة للمجموعة البافارية للسيارات في وقت طرحها في مصر وقدمت عدد من السيارات أبرزها جريت وول ماهيندرا .

وحتى الآن لم بتم الإعلان عن الوكيل المحلي لجريت وول في مصر، ولكن الإعلان عنه بشكل رسمي سيكون في منتصف العام الجاري 2021 مع الإعلان عن موديلات الشركة الجديدة التي ستطرحها في مصر .







وقدمت شركة جريت وول سيارات بيري وموديل هوفر وكول بيير التي قدمت في مصر، ولم تستمر العلامة لفترة طويلة في السوق المصرية قبل توقف مبيعاتها بسبب صعوبة المنافسة السعرية.

واستقرت شركة جريت ول على العودة لمصر مع وكيل محلي جديد سيتولي بيع سياراتها بالاضافة الي تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة. أما بالنسبة للموديلات الجديدة المرتقبة من الشركة الصينية فلم يتم تحديدها بعد, ولكن تم التأكيد على استهداف فئتي الـSUV والبيك أب التي تتميز بهم جريت وول في العالم لأنها في الأساس شركة تصنيع سيارات بيك اب وحققت نجاحًا بارزًا في هذا المجال، حيث وصلت إلى المرتبة الاولى في الصين عام 1998.