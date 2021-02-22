ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

توقعات بعودة شركة سيارات صينية للمنافسة في مصر مرة أخرى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:03 م
سيارات جريت وول بيك
سيارات جريت وول بيك اب
Advertisements
اشرف عطية
اتخذت شركة جريت وول هي شركة صينية لصناعة السيارات، من أعجوبة الصين اسمًا لها، تأسست عام 1984 كشركة إنتاج للشاحنات، ثم بدأت بتصنيع السيارات الصغيرة وطرحت العديد من السيارات في مصر، ولكن سرعان ما اختفت هذه الشركة واختفت موديلاتها الجديدة في مصر.

خرجت شركة جريت وول من مصر منذ فترة طويلة ولكن متوقع أنها على وشك العودة من جديد للعودة لسوق السيارات المصري مع وكيل جديد. 

وقالت التقارير إن الشركة الصينية هي شركة جريت وول التي عرفت في مصر لفترة من الوقت وكانت تابعة للمجموعة البافارية للسيارات في وقت طرحها في مصر وقدمت عدد من السيارات أبرزها جريت وول ماهيندرا .

 
وحتى الآن لم بتم الإعلان عن الوكيل المحلي لجريت وول في مصر، ولكن الإعلان عنه بشكل رسمي سيكون في منتصف العام الجاري 2021 مع الإعلان عن موديلات الشركة الجديدة التي ستطرحها في مصر .

وقدمت شركة جريت وول سيارات بيري وموديل هوفر وكول بيير التي قدمت في مصر، ولم تستمر العلامة لفترة طويلة في السوق المصرية قبل توقف مبيعاتها بسبب صعوبة المنافسة السعرية.

واستقرت شركة جريت ول على العودة لمصر مع وكيل محلي جديد سيتولي بيع سياراتها بالاضافة الي تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة. أما بالنسبة للموديلات الجديدة المرتقبة من الشركة الصينية فلم يتم تحديدها بعد, ولكن تم التأكيد على استهداف فئتي الـSUV والبيك أب التي تتميز بهم جريت وول في العالم لأنها في الأساس شركة تصنيع سيارات بيك اب  وحققت نجاحًا بارزًا في هذا المجال،  حيث وصلت إلى المرتبة الاولى في الصين عام 1998.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل جيتور فى مصر لـ صدى البلد: 2020 كانت صعبة على سوق السيارات .. وموديلات جديدة في 2021.. صور

شركة صينية تتحدى جوجل الأمريكية وتطلق سيارات جيلي ذاتية القيادة

جنرال موتورز توقف بيع سيارات البنزين

أسعار أشهر السيارات الصينية في السعودية

لهذا السبب.. بورش لن تصنع سياراتها في الصين مرة أخرى

ترشيحاتنا

المركزي: توجيه 117 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من عامين

اتحاد الكرة يلغي اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين من الموسم المقبل

وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لإدارة سيراميكا كليوباترا بشأن هيثم شعبان

إحالة 5 للمحاكمة الجنائية بتهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتخطيط لعمليات عدائية ضد الدولة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا

إيقاف هشام نصر رئيس اتحاد اليد لمدة عام

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

رفع درجة الاستعداد و الطوارىء بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

كر وفر.. الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بتقنين أوضاع الباعة الجائلين

بيشحت مباراة وأطالب بالمساواة مع مصطفى شوبير.. مدرب حراس الأهلي يهاجم مسئولي الأحمر بسبب ابنه.. تفاصيل

مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان وإصابة زوجته في إنقلاب سيارته بمركز وادي النطرون

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

عاجل.. تعديل جديد في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بعد موته في حادث.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة رجل الأعمال ياسين عجلان

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

حبس 4 ذئاب بشرية اغتصبوا فتاة وتركوها فى حالة إعياء بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعرائس.. مصممة ديكور تقدم نصائح لمنزل عصري

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا