بالأسعار .. أفضل 5 سيارات SUV موديل 2021 بالسوق المصري| صور

حصلت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، على سمعة طيبة داخل السوق المصري للسيارت، نظرًا لتمتعها بالعديد من الإمكانيات الفنية، و ارتفاعها عن الطريق وهو ما يؤدي لتفادي الكثير من الاحتكاكات، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة التي تناسب العائلة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل 5 سيارات SUV موديل 2021 داخل السوق المصري.

1- رينو داستر موديل 2021

السيارة رينو داستر تتواجد داخل السوق المصرى للسيارات بـ 3 فئات من التجهيزات، وهي تحتوي على محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر/100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 :

الفئة الأولى H1 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 288 ألف جنيه.

الفئة الثانية H2 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 310 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة H3 أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339 ألف جنيه.





2- شيفروليه كابتيفا موديل 2021

تنتمي شيفروليه كابتيفا إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، و محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، و هذه القدرات الفنية يمكنها التسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 8.8 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 329.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 354.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 374.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 394.990 ألف جنيه.





3- رينو كادجار موديل 2021

تعتمد كادجار على منظومة الجر الأمامي، و تأتي بمحرك مكون من 4 اسطوانات، و بسعة 1200 سي سي تيربو، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، و عزم دوران يقدر بـ 205 نيوتن/متر، بالاضافة إلى قوة قدرها 130 حصان، بينما تستهلك نسبة وقود تبلغ 5.7 لتر/100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو كادجار موديل 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISON 202 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 379 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 409 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SIGNATURE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 ألف جنيه.

4- نيسان قشقاي موديل 2021

تضم نيسان قشقاي محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، و تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CTV، بينما يبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.6 لتر/100 كم، و تتسارع من النقطة 0 لـ 100 خلال توقيت زمني يقدر بـ 12.9 ثانية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل VISIA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 371.400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ACENTA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 407.400 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TEKNA 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 431.400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل MIDNIGHT 2021 1200 سي سي تيربو بسعر 445.500 جنيه.

5- كيا سبورتاج موديل 2021

تستمد كيا سبورتاج عزمها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 140 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، و يبلغ استهلاكها من الوقود بنسبة تقدر بـ 6.8 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كم، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم، في غضون 11.1 ثانية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا سبورتاج موديل 2021:

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX CAM 2021محرك 1600 سي سي بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LX FO 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 444.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 LX محرك 1600 سي سي بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 489.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOPLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.900 جنيه.