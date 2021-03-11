مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

تقدم كلا من شركة كيا الكورية و العلامة التجارية لـ فورد الأمريكية العديد من الاصدارات داخل الاسواق العالمية للسيارات، و يعد من ابرز النماذج المطروحة داخل السوق المصري للسيارات هما النسخة كيا جراند سيراتو و السيارة فورد فوكاس موديل 2021.

تحتوي النسختين على العديد من مواصفات الأمن والسلامة، بالاضافة إلى وسائل الرفاهية و عناصر الجذب في التصميم الخارجي، كما تم طرحهم بعدة تجهيزات تختلف من فئة إلى اخرى، ضمن الباقات المقدمة.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021.

- كيا جراند سيراتو موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصان،و تتسارع من النقطة 0 إلى 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بنسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.9 لتر/100 كم، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

و قدرت نسبة الطول وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 4640 مم، و بعرض 1800 مم، و بارتفاع 1450 مم، و مساحة تخزينية تسع لـ 502 لتر.

و تتوسط قمرة القيادة شاشة عرض بقياس 8 بوصة، و مقود حركة متعدد المهام، و مثبت سرعة، و حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى فتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا، إلى جانب وسائل الأمان وأنظمة الفرامل.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا جراند سيراتو 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 379.900 جنيه.

- فورد فوكاس موديل 2021

تضم فورد فوكاس عدة كماليات داخلية مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، و زجاج كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و جنوط رياضية قياس 17 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED LIGHT، و فتحة سقف بانورامي للفئات عالية التجهيز، و بصمة.

و تستمد فورد فوكاس قوتها من سواعد محرك بسعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات.

وتأتي السيارة بقياسات هيكيلية بنسبة طول بلغت 4647 مم، وبعرض 1825 مم، وبارتفاع 1471، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.5 لتر/ 100كم، و تتسارع من النقطة 0 لـ 100 كم، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية.





بالإضافة إلى عدة تعزيزات خاصة بوسائل الامن والسلامة AIR BAGS، و فرامل ABS و EBD، و مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

ويبلغ السعر الرسمي لـ FORD FOCUS موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل CONNECTED 5D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل CONNECTED 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل TITANIUM 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل TITANIUM X 4D 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 465 ألف جنيه.