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سيارات

بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:02 ص
بورشه 911 GT3
بورشه 911 GT3
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صبري طلبه

تعد شركة بورشه واحدة من أعرق الشركات الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات الرياضية والفاخرة، والتي تأسست في عام 1931 على يد المهندس النمساوي فارديناند بورشيه، و الذي تألق في تصميم العديد من الاصدارات التاريخية للصانع الشهير فولكس فاجن.

 

قدمت بورشه العديد من الإصدارات المتنوعة والتي شكلت حالة رواج كبيرة وسط محبيها، ومن بين النماذج المقدمة تأتي السيارة 911 GT3 بالعديد من القدرات العالية، و التي جاءت بالتعاون مع قسم بورشه موتورسبورت، زودت السيارة بمحرك مكون من 6 اسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 510 حصان.

 

تستمد عجلات 911 GT3 سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي من طراز PDK، كما تأتي أيضًا عبر ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، حيث يمكنها التسارع من وضع السكون أو النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.4 ثانية فقط.

 

و استطاعت السيارة 911 GT3 أن تحقق نتائج جيدة داخل حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه للسباقات، والتي تعتبر معقل الاختبارات للعديد من  الإصدارات المقدمة من ناحية بورشه، حيث حققت لفة كاملة في توقيت أقل من جولاتها السابقة بفارق زمني يزيد عن 17 ثانية.

 

وحققت 911 GT3 اختبار لمسافة 20.8 كيلومترًا في فترة زمنية قدرت بـ  6:59.927 دقيقة فقط، بخلاف مسافة اخرى قدرها 20.6 كيلومتر في 6:55.2 دقيقة فقط، وذلك على يد قائد هذا الاختبار " لارس كيرن".

 

التصميم الخارجي للسيارة جاء ملفت للأنظار إلى حد كبير، حيث اعتمدت على مصابيح بيضاوية الشكل، و عجلات رياضية بمقاس كبير، مدعومة بجنوط معدنية على الطريقة الخاصة ببورشه، بالإضافة إلى سبويلر أنيق، وعدة لمسات تتسم بالانسيابية، مع مصابيح خلفية ذات مقطع متصل، وعواكس ضوئية بالصادم الخلفي.

بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3
بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3
بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3
بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3
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بقدرات فائقة الأداء.. بورشه تطور نسختها الأسطورية 911 GT3

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