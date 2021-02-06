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سيارات

بسعر 95 ألف جنيه.. بورش تطرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف 2021.. صور

السبت 06/فبراير/2021 - 07:13 ص
حفل طرح تاج هوير
حفل طرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف
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اشرف عطية
بعض شركات السيارات تريد ان توسع من استثماراتها لضخ مكاسب اكبر وجمع أكبر قدر من العملاء

وكانت اخر هذة الشركات هي شركة بورش العالمية لصناعة السيارات الفارهه، والتي قامت مؤخرا بتوسيع شراكتها مع شركة صناعة الساعات الشهيرة تاج هوير.

هذا التحالف قام بأنتاج أول ساعة وهي تاج هوير كاريرا بورش كرونوجراف، وأعلن التحالف أن هذه فقط باكورة انتاج  هذة الساعة لن تكون الاخيرة وسيقوما بطرح المزيد من الساعات الفترة المقبلة.

تباع الساعة تاج هوير كاريرا بورش كرونوجراف المتوفرة في متاجر تاج هوير، بسعر 6050 دولار اي حوالي 95.000 جنيه مصري للنسخة ذات السوار المعدني و 5850 دولار اي حوالي 92.000 جنيه مصري لنفس النسخة ولكن بسوار جلدي .

شركة تاج هوير لديها علاقات طويلة مع بورش، في حين تستخدم الساعةالساعة تاج هوير كاريرا بورش كرونوجراف Calbre Heuer 02 والتي تحتوي على احتياطي طاقة لمدة 80 ساعة، لذا يُمكنك ارتداء الساعة لبضعة أيام دون نفاد البطارية، ويبلغ قطرها 44 مم.

تحمل الساعة الساعة تاج هوير كاريرا بورش كرونوجراف ظهرًا شفافًا حيث يُمكنك رؤية حركة وآلية عمل الساعة، كما تحصل على مظهر عجلة قيادة بورش ثلاثية الأضلع .

الأرقام الموجودة في الساعة تاج هوير كاريرا بورش كرونوجراف تحمل نفس تصميم أرقام لوحة أجهزة القياس، في حين توجد العدادات الفرعية الثلاثة في مواضع الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة، وتعرض الدقائق والثواني والساعات على الترتيب، ويوجد أيضًا عرض للتاريخ أسفل الساعة السادسة وهي تأتي بشكل جذاب وتصميم راق.

بسعر 95 ألف جنيه.. بورش تطرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف 2021.. صور
بسعر 95 ألف جنيه.. بورش تطرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف 2021.. صور
بسعر 95 ألف جنيه.. بورش تطرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف 2021.. صور
بسعر 95 ألف جنيه.. بورش تطرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف 2021.. صور
بسعر 95 ألف جنيه.. بورش تطرح تاج هوير كاريرا كرونوجراف 2021.. صور
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