أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت

رصدت العدسات التجسسية السيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة كليا , لأول مرة و من الطبيعي ان تضع بروش عليها العديد من التمويهات قبل طرحها رسميا, وستأتي ورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية علي مقدمة و خلفية السيارة .
وتعتبر هذه الصور هي الظهور الاول و الوحيد للسيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ، والتي من المتوقع طرحها العام الجاري 2022 أو النصف الأول من 2022 وسنوافيكم بالتفاصيل الرسميه حول المحرك عند صدورها من بورش رسميا اول بأول .
وتم تحديث المصابيح الخلفية للسيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة وتغيير مكان لوحة التراخيص وشكل الباب الخلفي ضمن لمسات أخرى فخمة لتعطي مظهر اكثر جمال ورشاقة و فخامة .
وحتي الان لا توجد اي معلومات رسمية حول داخلية بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ، والسبب في ذلك انة لا توجد صور للمقصورة حتي الان ولكن من المتوقع ان تأتي بشاشة تاتش كبيرة و كنسول وسطي بشاحن لاسلكي للهواتف المحموله .
بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ستأتي ايضا ببعض التحديثات مثل مصابيح أمامية جديدة أنحف ورفارف أمامية مختلفة وغطاء محرك جديد أكثر عضلية ليوجي بالقوة و الهيمنه ، مع ازدياد حجم الشبك الأمامي كما هو المعتاد هذه الأيام في السيارات الجديدة مثل بس ام دبليو BMW .
وتعتبر هذه الصور هي الظهور الاول و الوحيد للسيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ، والتي من المتوقع طرحها العام الجاري 2022 أو النصف الأول من 2022 وسنوافيكم بالتفاصيل الرسميه حول المحرك عند صدورها من بورش رسميا اول بأول .