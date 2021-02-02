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سيارات

أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:01 ص
بورش كايين porsche
بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة
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اشرف عطية
رصدت العدسات التجسسية السيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة كليا , لأول مرة و من الطبيعي ان تضع بروش عليها العديد من التمويهات قبل طرحها رسميا, وستأتي ورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة بالعديد من التحديثات الجمالية علي مقدمة و خلفية السيارة .

وتم تحديث المصابيح الخلفية للسيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة وتغيير مكان لوحة التراخيص وشكل الباب الخلفي ضمن لمسات أخرى فخمة لتعطي مظهر اكثر جمال ورشاقة و فخامة .

وحتي الان لا توجد اي معلومات رسمية حول داخلية بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ، والسبب في ذلك انة لا توجد  صور للمقصورة حتي الان ولكن من المتوقع ان تأتي بشاشة تاتش كبيرة و كنسول وسطي بشاحن لاسلكي للهواتف المحموله .

بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ستأتي ايضا ببعض التحديثات مثل مصابيح أمامية جديدة أنحف ورفارف أمامية مختلفة وغطاء محرك جديد أكثر عضلية ليوجي بالقوة و الهيمنه ، مع ازدياد حجم الشبك الأمامي كما هو المعتاد هذه الأيام في السيارات الجديدة مثل بس ام دبليو BMW .

وتعتبر هذه الصور هي الظهور الاول و الوحيد للسيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ، والتي من المتوقع طرحها العام الجاري 2022 أو النصف الأول من 2022 وسنوافيكم بالتفاصيل الرسميه حول المحرك عند صدورها من بورش رسميا اول بأول .
أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت
أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت
أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت
أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت
أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت
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