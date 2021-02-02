أول صور للسيارة بورش كايين الجديدة فيس ليفت





وتم تحديث المصابيح الخلفية للسيارة بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة وتغيير مكان لوحة التراخيص وشكل الباب الخلفي ضمن لمسات أخرى فخمة لتعطي مظهر اكثر جمال ورشاقة و فخامة .







وحتي الان لا توجد اي معلومات رسمية حول داخلية بورش كايين porsche cayenne فيس ليفت الجديدة ، والسبب في ذلك انة لا توجد صور للمقصورة حتي الان ولكن من المتوقع ان تأتي بشاشة تاتش كبيرة و كنسول وسطي بشاحن لاسلكي للهواتف المحموله .





