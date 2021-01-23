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سيارات

بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 02:00 ص
بورش تايكان كروس
بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo
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اشرف عطية
ظهرت مؤخرا صور واضحة للسيارة بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo في امريكا , ظهرت السيارة لأول مرة بدون تمويه وجاءت بجنوط سبور جديدة وفريدة , والتي تعتبر الاولي من نوعها مع خمسة قضبان بمظهر ديناميكي مميز .

تمتلك بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo سقف طويل , ولكن بمساحة رأس خلفية أكبر، ومساحة تخزين خلفية أكبر ، حيث ستكون السيارة الجديدة أكثر راحة قليلًا دون التصحية بتصميم بورش أو الديناميكية الهوائية التي اشتهرت و تميزت بها .
لم تكشف بورش رسميا حتي الان عن مواصفات بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo، ولكن من المتوقع ان تأتي بدفع كُلي بقوة 522 حصان لفئة 4S أو 670 حصان لفئة توربو. 

وبخلاف ذلك، فإن السيارة بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo تشبه الطراز القياسي بحد كبير، مع ارتفاع ركوب أعلى قليلًا وقضبان سقف منخفضة، وأقواس عجلات أكثر انتفاخًا، كما تُظهر الصور المقصورة الداخلية بتنجيد أسود أنيق مع زخارف خشبية غير لامعة، حيث ستحصل السيارة على مقصورة عالية الجودة.

ستطرح بورش ايضا فئة توربو S من السيارة بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo , بقوة 750 حصان، ومن المتوقع ان تباع فئة 4S بسعر 103,800 دولار اي ما يعادل مليون و 631.000 جنيه و150,900 دولار اي حوالي 2 مليون و 372.000 جنيه لفئة توربو.
بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور
بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور
بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور
بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور
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