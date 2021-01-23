بورش تطرح تايكان كروس توريزمو 2021 الجديدة.. صور

بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo في امريكا , ظهرت في امريكا , ظهرت السيارة لأول مرة بدون تمويه وجاءت بجنوط سبور جديدة وفريدة , والتي تعتبر الاولي من نوعها مع خمسة قضبان بمظهر ديناميكي مميز . ظهرت مؤخرا صور واضحة للسيارة





تمتلك بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo سقف طويل , ولكن بمساحة رأس خلفية أكبر، ومساحة تخزين خلفية أكبر ، حيث ستكون السيارة الجديدة أكثر راحة قليلًا دون التصحية بتصميم بورش أو الديناميكية الهوائية التي اشتهرت و تميزت بها .

لم تكشف بورش رسميا حتي الان عن مواصفات بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo ، ولكن من المتوقع ان تأتي بدفع كُلي بقوة 522 حصان لفئة 4S أو 670 حصان لفئة توربو.





وبخلاف ذلك، فإن السيارة بورش تايكان كروس توريزمو 2021 porsche taycan cross turismo تشبه الطراز القياسي بحد كبير، مع ارتفاع ركوب أعلى قليلًا وقضبان سقف منخفضة، وأقواس عجلات أكثر انتفاخًا، كما تُظهر الصور المقصورة الداخلية بتنجيد أسود أنيق مع زخارف خشبية غير لامعة، حيث ستحصل السيارة على مقصورة عالية الجودة.



