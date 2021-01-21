سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

تستعد شركة بورش لطرح السيارة تايكان 2021 porsche taycan وكشفت عنها رسميا, وستعمل بنظام الدفع الخلفي، وتعتمد علي محرك كهربائي واحد مثبت في الخلف بقوة 402 حصان و344 نيوتن.متر من عزم الدوران, ولم تكشف بورش رسميا بعد مدي التصنيفات الرسمية للطراز الأمريكي بورش تايكان 2021 porsche taycan ، لكن النُسخة الصينية يُمكنها قطع مسافة 413 كم بشحنة واحدة، في حين تُقدم البطارية الأكبر نطاق يصل إلى 488 كم للشحنة الكاملة.





تصل سرعة بورش تايكان 2021 porsche taycan القصوى إلى 230 كم/س، كما تقطع مسافة الرُبع ميل في 13.7 ثانية يقل بمقدار 0.2 ثانية مع حزمة البطارية الأكبر , وتأتي بشاشة عرض علوية ومقاعد يُمكن ضبطها في 14 وضع، وأنظمة صوت مطورة، وشاحن بقدرة 19.2 كيلووات/س .





توفر بورش حزمة Performance Battery Plus، والتي ترفع قوة بورش تايكان 2021 porsche taycan إلى 469 حصان و356 نيوتن.متر من عزم الدوران مما يجعلها اقوي و اسرع من الاصدار القياسي وتشتمل المزايا القياسية جنوط تايكان Aero مقاس 19 انش .







السيارة بورش تايكان 2021 porsche taycan معززة بفرامل أمامية بستة مكابس، وفرامل خلفية بأربعة مكابس، مع نظام إدارة التعليق النشط من بورشه، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال مثل Porsche Connect مع أبل كاربلاي وأبل ميوزيك، والتحديثات عبر الهواء.



بورش تايكان 2021 porsche taycan تستمد قوتها من بطارية ليثيوم أيون سعة 79.3 كيلووات/س، وتُستبدل بالحزمة الاكبر سعة 93.4 كيلووات/س،وتتسارع بورش تايكان 2021 porsche taycan من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.1 ثانية فقط .







سعر بورش تايكان 2021 porsche taycan







يبدأ سعر بورش تايكان 2021 porsche taycan في الولايات المتحدة الأمريكية من 79,990 دولار أي حوالي مليون و 260.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم.

