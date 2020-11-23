أودي S8 تتفوق على بورش بمحرك 4000 سي سي

قامت أزدي، العملاقة في عالم السيارات الحديثة، بإطلاق سيارتها الجديدة سيدان الفخمة عالية الأداء S8 موديل 2021 بمحرك جديد V8 سعة 4000 سي سي ثنائي التيربو بقوة 700 حصان و880 نيوتن متر عزم الدوران



وتتصل السيارة الجديدة بمحرك ناقل الحركة أوتوماتيك من ثماني سرعات متعددة الدفع الرباعي قياسي، كما يعد هذا الطراز الأسرع على الإطلاق حيث أن السيارة يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم / ساعة خلال 3.4 ثانية أي انها تتسارع بسرعة أكبر من سيارة بورش 911 كاريرا الرياضية 2020 ، والتي تصل إلى سرعة 100 كم / ساعة وذلك خلال 4.2 ثواني لتصل السرعة القصوى 270 كم / ساعة .



والسيارة الجديدة مجهزة بالعديد من أنظمة السلامة والتقنيات، تعمل على مساعدة السائق بشكل قياسي، مثل التحكم في السرعة التكيفي ومساعد الحفاز على حارة السير ونظام فرامل طوارئ آلي ونظام رصد المشأة والتحذير من مغادرة حارة السير ونظام تثبيت السرعة المتكيف ونظام القيادة شبة الذاتية ، كما زودت السيارة بعجلات ABT GRو FR، مقاس 21 بوصة. وحافة FRقياس 21 بوصة.



جدير بالذكر أنه قد تداولت الصحف والمجلات المهتمة بأخبار السيارات الألمانية خبر دارسة مجموعة فولكس فاجن الألمانية لوضع علامة بنتلي البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة تحت إدارة أودي.



والهدف من هذه الخطوة هو تنشيط عمليات بنتلي بالإضافة إلى مواجهتهما للخسائر التي تكبدها خلال عام 200 بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي او ما يعرف بـ " بريكست " بالإضافة إلى الخسائر التي تسبب فيها فيروس كورونا الذي تحول لجائحة عالمية أحدثت شلل تام في عالم صناعة السيارات لعدة أشهر.



ومن المعروف أيضا أن المدير التنفيذي لعلامة بورش اوليفر بوم هو المشرف على علامة بنتلي في مجلس إدارة فولكس فاجن ولكن ذلك يتغير خلال الفترة المقبلة بقرار من المجموعة الألمانية.



وحتي الآن لاتزال التقارير تؤكد أن فولكس فاجن ترغب في إجراء تغييرات واسعة لهيكلة علاماتها الفاخرة سواء بوجاتي أوبنتلي أو لمبرجيني ، ولذلك لتبسيط الإدارة واتخاذ القرارات بشكل اسرع مع التركيز على التقنيات الكهربائية والرقمية.

