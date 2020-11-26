بورش تكسر الرقم القياسي لأطول دريفت لـ سيارة كهربائية في العالم.. فيديو

استطاعت بورش، أن تحقق رقما قياسيا جديدا لأطول دريفت بسيارة كهربائية، كما استخدمت بورش سيارة "تايكان"، بنظام الدفع الخلفي.





وسجلت السيارة دريفت متواصلة لـ 55 دقيقة على مدار 42.171 كيلومتر بسرعة متوسطة 46 كلم/س تقريبا، وفي الفيديو المنشور.





قال سائق السيارة التايكان "دينيس رييتيرا"، إن الدريفت كان مرهقا للغاية، وذلك لطوله المستمر ما يقرب من ساعة، مع العلم أن السيارة تم فحصها بأحكام قبل وبعد محاولة القيادة وسط حضور مراقبين مستقلين لتسجيل الرقم القياسي في موسوعة جينيس.





وقامت شركة بورش بطرح سيارتها الكهربائية بالكامل بورش تايكان تأتي بـ موتورين كهرباء الأول في الأمام والآخر في مؤخرة السيارة وهي دفع رباعي بقوة 760 حصانا والتسارع من 0 لـ 100 في ثانيتين فقط.





كما تستطيع بورشة تايكان 2020 أن تسير أكثر من 400 كيلو في الشحنة الواحدة ويمكن شحنها من 5% إلى 80 % خلال 22 دقيقة فقط وتأتي من الخارج بتصميم جذاب جدا ولافت للأنظار كما تعودت بورش.





أما عن تصميم بورش تايكان من الداخل تأتي بتجهيزات كثيرة ممزوجة بالرفاهية فتأتي بنظام التحدث الصوتي لإعطائها أي أمر وبها أكثر من شاشة داخلية للسائق والراكب أيضا لتتيح للراكب التحكم في الصوت ومقاطع الفيديو وكل ما يخص الجانب الترفيهي داخل السيارة.



