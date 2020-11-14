بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور

أعلنت شركة بورش عن تصاميم تخيلية رسمية لسيارات فريدة من نوعها على مدار الأيام الماضية منها السيارة بورش 919 porsche ستريت.
السيارة بورش porsche 919 ستريت تأتي بنفس محرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو هايبرد لسيارة السباقات، مع نفس الهيكل المصنوع من الكاربون فايبر ونفس الأبعاد وقاعدة العجلات.
تم بناء بورش porsche 919 ستريت على موديل بورش porsche 919 هايبرد الشهير للسباقات، والذي سجل 33 فوزا في سباقات التحمل ضمن نجاحات أخرى، وتتخيل بورش porsche تطوير نسخة بورش porsche 919 ستريت قانونية للطرق بناء على موديل السباقات.
تأتي بورش porsche 919 بمصابيح أمامية كبيرة وأقواس عجلات بارزة وغطاء محرك قصير، مع زجاج أمامي محيط بالأركان ونوافذ جانبية صغيرة وجنوط خاصة لسيارة الكونسيبت.
جدير بالذكر أن بورش كشفت عن فئة بورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو الهايبرد في مصر وهي أقوى سيارات بورش على الإطلاق، كما أنها ثاني أقوى سيارة بورش حاليًا .