بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور





تأتي بورش باناميرا 2021 porsche panamera بمحرك V8 تيربو مزدوج 4000 سي سي بقوة 571 حصانا مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصانا، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصانا، والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر.









وتتسارع بورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو هايبرد من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فحسب بسرعة قصوى 315 كيلو متر في الساعة.









تأتي بورش باناميرا 2021 porsche panamera نسخة هايبرد أقل قوة "باناميرا 4 إي هايبرد" بمحرك V6 تيربو مزدوج بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 461 حصانا وسرعة قصوى 280 كيلو مترا في الساعة.









سعر بورش باناميرا 2021 porsche panamera في مصر

