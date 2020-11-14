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سيارات

بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بورش porsche 919
بورش porsche 919
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اشرف عطية
أعلنت شركة بورش عن تصاميم تخيلية رسمية لسيارات فريدة من نوعها على مدار الأيام الماضية منها السيارة بورش 919 porsche ستريت.


السيارة بورش porsche 919 ستريت تأتي بنفس محرك 4 سلندر 2000 سي سي تيربو هايبرد لسيارة السباقات، مع نفس الهيكل المصنوع من الكاربون فايبر ونفس الأبعاد وقاعدة العجلات.

تم بناء بورش porsche 919 ستريت على موديل بورش porsche 919 هايبرد الشهير للسباقات، والذي سجل 33 فوزا في سباقات التحمل ضمن نجاحات أخرى، وتتخيل بورش porsche تطوير نسخة بورش porsche 919 ستريت قانونية للطرق بناء على موديل السباقات.

تأتي بورش porsche 919 بمصابيح أمامية كبيرة وأقواس عجلات بارزة وغطاء محرك قصير، مع زجاج أمامي محيط بالأركان ونوافذ جانبية صغيرة وجنوط خاصة لسيارة الكونسيبت.

جدير بالذكر أن بورش كشفت عن فئة بورش باناميرا 2021 porsche panamera  تيربو الهايبرد في مصر وهي أقوى سيارات بورش على الإطلاق، كما أنها ثاني أقوى سيارة بورش حاليًا .

تأتي بورش باناميرا 2021 porsche panamera بمحرك V8 تيربو مزدوج 4000 سي سي بقوة 571 حصانا مع بطارية 17.9 كيلوواط\س ومحرك كهربائي بقوة 136 حصانا، ما يعني وصول القوة الإجمالية إلى 699 حصانا، والعزم الإجمالي 870 نيوتن متر.


وتتسارع بورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو هايبرد من الصفر إلى 96 كلم\س في 3 ثواني فحسب بسرعة قصوى 315 كيلو متر في الساعة.


تأتي بورش باناميرا 2021 porsche panamera نسخة هايبرد أقل قوة "باناميرا 4 إي هايبرد" بمحرك V6 تيربو مزدوج بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 461 حصانا وسرعة قصوى 280 كيلو مترا في الساعة.


سعر بورش باناميرا 2021 porsche panamera في مصر
بورش باناميرا 2021 porsche panamera بسعر 170 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera 4 بسعر 177 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera اكسكيوتيف 194 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera 4 إي هايبرد 200 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera 4 إي هايبرد اكسكيوتيف 217 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera 4 إس إي هايبرد 219 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera  GTS بسعر 240 ألف دولار

بورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو S بسعر 340 ألف دولار

ورش باناميرا 2021 porsche panamera تيربو SI هايبرد 355 ألف دولار

بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور
بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور
بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور
بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور
بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور
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