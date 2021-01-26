شاهد .. بورش باناميرا توربو S 2021 تحقق رقما قياسيا جديدا

نشرت قناة بورش الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديدا، وهى تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إنتاج السيارات على حلبة ميشلان ريسواي رود أتلانتا بسيارتها باناميرا توربو إس 2021 .





وظهر بمقطع الفيديو سائق السباقات المحترف لي كين خلف عجلة القيادة للسيارة باناميرا توربو إس 2021 ، ليتمكن من قطع مسافة الحلبة كاملة في دقيقة واحدة و 31 ثانية و 51 جزءا من الثانية .





وقال السائق لي كين: "توصل المهندسون إلى توازن مثالي ، لقد جعلوا بورش تبدو صغيرة ورياضية حقًا ، منحني الاستقرار قدرًا كبيرًا من الثقة لاستخدام كل جزء من الأسفلت والقيود، ومع ذلك ، تتمتع السيارة بشخصية مختلفة تمامًا وأكثر دقة وراحة على الطريق السريع ، انها مزيج مذهل".





وتستمد السيارة باناميرا توربو اس 2021 قوتها من محرك V8 سعة 4.0 لتر ، مع شاحن توربيني مزدوج ، وموصّل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ونظام دفع رباعي. يمتلك الطراز 620 حصانًا متاحًا عبر الدواسة اليمنى ، ويتم إنتاجه عند 6800 دورة في الدقيقة ، وعزم دوران يبلغ 604 أرطال (819 نيوتن متر) عند 2300-4500 دورة في الدقيقة.





وتصل باناميرا توربو اس 2021 إلى 60 ميلًا في الساعة (96 كم / ساعة) في 2.9 ثانية فقط من التوقف ، في طريقها إلى 196 ميلًا في الساعة (315 كم / ساعة) السرعة القصوى.





ومن المقرر أن تصل باناميرا توربو اس 2021 إلى الوكلاء هذا الربيع ، ويبلغ السعر المبدئي لباناميرا 177.700 دولار .