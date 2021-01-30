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سيارات

شاهد.. بورش تايكان توربو S تتحدى BMW M5 وموستانج شيلبي GT500

السبت 30/يناير/2021 - 12:02 م
بورش تايكان توربو
بورش تايكان توربو S
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كريم عاطف

تسعى العديد من صفحات السيارات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والفيديوهات الشهيرة بعمل سباقات ومقارنات بين السيارات الخارقة وبيعضها ، بالاضافة الى تجارب التسارع المثيرة .

وبالفعل قامت قناة sport auto الشهيرة للسيارات على موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب بوضع السيارة تايكان توربو فى تجربة تسارع على حلبة Hockenheim GP الالمانى العالمية .

وتظهر قناة sport auto السيارة تايكان توربو ، وهى تقوم بعمل دورة سريعة فى المسار الألماني ، واكملت السيارة المسار فى الكامل من خلال ساعة الإيقاف فى 1: 54.1 .

وتقول القناة من خلال مقطع الفيديو " بعد هذا الوقت المثير يعني أنها كانت أسرع بعشر ثانية من منافسة BMW M5 وأسرع بنصف ثانية من فورد موستانج شيلبي GT1500  و Porsche 718 Cayman GT4. ومع ذلك ، ولكن لم تتمكن تايكان توربو من التغلب على سيارتي BMW M5 CS k، ومرسيدس  -AMG GT 63 S ، اللتين حققتا زمن  1: 53.6 و 1: 53.4 على التوالي .

اما عن مواصفات السيارة تايكان توربو ، فتاتى بمحرك كهربائى بـ 670 حصان (680 حصان / 500 كيلوواط)  على اوفر بوست ، و 627 رطل قدم (850 نيوتن متر) من عزم الدوران ، ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 280 ميلًا (450 كم) على دورة WLTP مع 93.4 كيلو واط في الساعة – مع بطارية ليثيوم أيون مشحونة بالكامل.

و 3 ثوانٍ ميتة من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة (0-96 كم / ساعة) مع تايكان توربو   ، 10.6 ثانية لتصل إلى 124 ميلًا في الساعة (200 كم / ساعة) من توقف تام و 161 ميلا في الساعة (260 كم / ساعة) السرعة القصوى.

و توفر 750 حصانًا كحد أقصى (761 حصانًا / 560 كيلوواط) ، وتحقق الوقت من 0-60 ميل في الساعة إلى 2.6 ثانية وله سرعة قصوى مماثلة للطراز غير S.

اما عن سعر تايكان  Turbo S فيصل الى 185.000 دولار ، ويبلغ سعر تايكان Turbo 150.000 دولار .

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