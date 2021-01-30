شاهد.. بورش تايكان توربو S تتحدى BMW M5 وموستانج شيلبي GT500

تسعى العديد من صفحات السيارات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعى والفيديوهات الشهيرة بعمل سباقات ومقارنات بين السيارات الخارقة وبيعضها ، بالاضافة الى تجارب التسارع المثيرة .
وبالفعل قامت قناة sport auto الشهيرة للسيارات على
موقع الفيديوهات العالمى يوتيوب بوضع السيارة تايكان توربو فى تجربة تسارع على
حلبة Hockenheim GP الالمانى العالمية .
وتظهر قناة sport auto السيارة تايكان توربو ، وهى تقوم بعمل دورة سريعة فى المسار الألماني ،
واكملت السيارة المسار فى الكامل من خلال ساعة الإيقاف فى 1: 54.1 .
وتقول القناة من خلال مقطع الفيديو " بعد هذا الوقت المثير يعني أنها
كانت أسرع بعشر ثانية من منافسة BMW
M5
وأسرع بنصف ثانية من فورد موستانج شيلبي GT1500 و Porsche 718 Cayman GT4. ومع ذلك ، ولكن لم تتمكن تايكان توربو من التغلب على سيارتي BMW M5 CS k، ومرسيدس -AMG GT 63 S ، اللتين حققتا زمن 1: 53.6 و 1: 53.4 على التوالي .
اما عن مواصفات السيارة تايكان توربو ،
فتاتى بمحرك كهربائى بـ 670 حصان (680 حصان / 500 كيلوواط) على اوفر بوست ، و 627 رطل قدم (850 نيوتن متر)
من عزم الدوران ، ويمكنها السفر لمسافة تصل إلى 280 ميلًا (450 كم) على دورة WLTP مع 93.4 كيلو واط في الساعة – مع بطارية ليثيوم أيون
مشحونة بالكامل.
و 3 ثوانٍ ميتة من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة (0-96 كم / ساعة) مع تايكان
توربو ، 10.6 ثانية لتصل إلى 124 ميلًا في
الساعة (200 كم / ساعة) من توقف تام و 161 ميلا في الساعة (260 كم / ساعة) السرعة القصوى.
و توفر 750 حصانًا كحد أقصى (761 حصانًا / 560 كيلوواط) ، وتحقق الوقت
من 0-60 ميل في الساعة إلى 2.6 ثانية وله سرعة قصوى مماثلة للطراز غير S.
اما عن سعر تايكان Turbo S فيصل الى 185.000 دولار ، ويبلغ سعر تايكان Turbo 150.000 دولار .