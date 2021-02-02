شاهد.. بورش تصدر فيديو لشرح الأسطورة سبايدر 550

تعتبر بورش 550 سبايدر 550 Spyder أول سيارة بورش تم تصميمها خصيصًا لسباقات السيارات، من الشركة الالمانية رائدة السرعة فى عالم السيارات .
واكتسبت بورش
550 سبايدر من "Giant Killer" من محبينها والمنافسين على حد سواء ،
بسبب محركها سعة 1.5 لتر ، جنبًا إلى جنب مع وزن السيارة الإجمالي الذي يبلغ 1213 رطلًا
فقط ، أعطاه أداءً مذهلًا كان من الصعب مواجهته من قبل المنافسين الأثقل ، خاصة في
الزوايا.
وظهر مؤخرا مقطع
فيديو جديد للسيارة 550 سبايدر من خلال شركة بورش ، لتسليط الضوء على خمس سمات مختلفة
تجعل هذه السيارة مميزة.
ولمع نجم
السيارة بورش بورش 550 سبايدر ، من خلال فوزها بالعديد من المسابقات ، مثل المركز الثالث
في سباق كاريرا بان أمريكان عام 1954 ، ثم فازت بسباق Targa
Florio بعد ذلك بعامين.
و يتميز محرك السياره
رباعي الأسطوانات الموجود أسفل غطاء المحرك بعمودين كامات علويين لكل أسطوانة وأنتج
110 حصانًا ، مما أعطى 550 Spyder
سرعة قصوى تبلغ 137 ميل في الساعة.
والجدير بالذكر
ان بورش صنعت في الأصل 90 سيارة فقط من هذه السياره التاريخيه ، وكان ممثل هوليوود
الأسطوري جيمس دين ، اشتراها حتى وفاته كسيارة خاصة به .