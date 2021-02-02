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سيارات

شاهد.. بورش تصدر فيديو لشرح الأسطورة سبايدر 550

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر بورش 550 سبايدر 550 Spyder أول سيارة بورش تم تصميمها خصيصًا لسباقات السيارات، من الشركة الالمانية رائدة السرعة فى عالم السيارات .

واكتسبت بورش 550 سبايدر من "Giant Killer" من محبينها والمنافسين على حد سواء ، بسبب محركها سعة 1.5 لتر ، جنبًا إلى جنب مع وزن السيارة الإجمالي الذي يبلغ 1213 رطلًا فقط ، أعطاه أداءً مذهلًا كان من الصعب مواجهته من قبل المنافسين الأثقل ، خاصة في الزوايا.

وظهر مؤخرا مقطع فيديو جديد للسيارة 550 سبايدر من خلال شركة بورش ، لتسليط الضوء على خمس سمات مختلفة تجعل هذه السيارة مميزة.

ولمع نجم السيارة بورش بورش 550 سبايدر ، من خلال فوزها بالعديد من المسابقات ، مثل المركز الثالث في سباق كاريرا بان أمريكان عام 1954 ، ثم فازت بسباق Targa Florio بعد ذلك بعامين.

و يتميز محرك السياره رباعي الأسطوانات الموجود أسفل غطاء المحرك بعمودين كامات علويين لكل أسطوانة وأنتج 110 حصانًا ، مما أعطى 550 Spyder سرعة قصوى تبلغ 137 ميل في الساعة.

والجدير بالذكر ان بورش صنعت في الأصل 90 سيارة فقط من هذه السياره التاريخيه ، وكان ممثل هوليوود الأسطوري جيمس دين ، اشتراها حتى وفاته كسيارة خاصة به  .

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