طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

من منا لم يسمع عن لاعب كرة القدم الأسطورة دييجو مارادونا Diego Maradona ، ولد اسطورة كرة القدم مارادونا في 30 أكتوبر عام 1960 وتوفي في 25 نوفمبر عام 2020 .
ومن المقرر أن يتم عرض سيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا Diego Maradona ، للبيع خلال الفترة القادمة، وهي سيارة بورش كاريرا porsche carrera 911 ، وهي لا تزال بنفس الطلاء الفضي الأصلي والداخلية الجلدية السوداء الأنيقة .
تتميز سيارة دييجو مارادونا Diego Maradona البورش كاريرا porsche carrera 911 أنها ضمن إصدار محدود لكاريرا في أوائل التسعينات باسم porsche carrera 911 type 2 wtl، والذي صنعت منه بورش 1200 نسخة فقط .
وتأتي السيارة بورش كاريرا porsche carrera 911 المملوكة لمارادونا Maradona بنفس محركها الأصلي سعة 3600 سي سي بقوة 250 حصان و تصل سرعتها القصوى حتي200 كيلو متر في الساعة .
سيارة دييجو مارادونا Diego Maradona ، البورش كاريرا porsche carrera 911 ستعرض للبيع في بيت مزاد Bonhams الأوروبي و هي بحالة ممتازة، بينما سجل عداد المسافات فيها 120,000 كيلومتر وهذا الرقم ليس بكبير اطلاقا علي سيارة في عمرها و من هذا الطراز الذي يستطيع محركها أن يقطع ملايين الكيلومترات بفضل تصميمة القوي .
ومن المتوقع وصول سعر سيارة دييجو مارادونا Diego Maradona البورش كاريرا porsche carrera 911 في المزاد إلى 200,000 يورو، أي ما يعادل 3 ملايين و 300.000 جنيه مصري .