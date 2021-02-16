طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

دييجو مارادونا Diego Maradona ، ولد اسطورة كرة القدم مارادونا في 30 أكتوبر عام 1960 وتوفي في 25 نوفمبر عام 2020 . من منا لم يسمع عن لاعب كرة القدم الأسطورة





ومن المقرر أن يتم عرض سيارة نجم كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا Diego Maradona للبيع خلال الفترة القادمة ، وهي سيارة بورش كاريرا porsche carrera 911 ، وهي لا تزال بنفس الطلاء الفضي الأصلي والداخلية الجلدية السوداء الأنيقة . ، وهي سيارة بورش كاريرا porsche carrera 911





تتميز سيارة دييجو مارادونا Diego Maradona البورش كاريرا porsche carrera 911 أنها ضمن إصدار محدود لكاريرا في أوائل التسعينات باسم porsche carrera 911 type 2 wtl ، والذي صنعت منه بورش 1200 نسخة فقط .





وتأتي السيارة بورش كاريرا porsche carrera 911 المملوكة لمارادونا Maradona بنفس محركها الأصلي سعة 3600 سي سي بقوة 250 حصان و تصل سرعتها القصوى حتي200 كيلو متر في الساعة .



سيارة دييجو مارادونا Diego Maradona ، البورش كاريرا porsche carrera 911 ستعرض للبيع في بيت مزاد Bonhams الأوروبي و هي بحالة ممتازة، بينما سجل عداد المسافات فيها 120,000 كيلومتر وهذا الرقم ليس بكبير اطلاقا علي سيارة في عمرها و من هذا الطراز الذي يستطيع محركها أن يقطع ملايين الكيلومترات بفضل تصميمة القوي .



