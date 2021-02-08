ابل تضم مسؤولا كبيرا من شركة بورش للعمل في صفوفها

السيارة الكهربائية التي تستعد لطرحها بالرغم من إعلانها للخبر منذ 7 أعوام ، وسمعنا مؤخرًا عن احتمالية التعاون مع هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية. تتبع شركة ابل apple سياسة التكتم الشديد ولا تود التطرق حول اي تفاصيل بخصوص سياراتها المستقبلية , وخصوصًا





وصرح مؤخرا المدير التنفيذي لشركة هيونداي الكورية حول القلق من الشراكة مع أبل apple ، ولكن في الواقع قامت شركة أبل apple بتعيين المهندس مانفريد هارير، نائب رئيس تطوير هيكل طرازات بورش تايكان وانضمامه رسميا لشركة ابل للعمل علي مشروع سيارتها الجديد.





وبدأ مانفريد هارير عمله لدى أودي audi ثم انتقل إلى بي ام دبليو bmw ثم بورش، ولا شك أن خبرته في تطوير هيكل طرازات تايكن الكهربائية بالكامل ستكون ذات نفع كبير لشركة أبل وسيقوم بطرح تصميم استثنائي بالفعل و هذا ما تريده ابل apple .





وعلى صعيد آخر من الطبيعي ان تقلق هيونداي من تقليل دورها في انتاج السيارة الجديدة و تحويل دورها إلى مجرد مزود خدمة، خصوصًا أن الشركة الأمريكية معروفة بسيطرتها التامة على تطوير منتجاتها داخليا .



