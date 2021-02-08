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سيارات

ابل تضم مسؤولا كبيرا من شركة بورش للعمل في صفوفها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:12 ص
سيارة ابل المرتقب
سيارة ابل المرتقب طرحها
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اشرف عطية
تتبع شركة ابل apple سياسة التكتم الشديد ولا تود التطرق حول اي تفاصيل بخصوص سياراتها المستقبلية , وخصوصًا السيارة الكهربائية التي تستعد لطرحها بالرغم من إعلانها للخبر منذ 7 أعوام، وسمعنا مؤخرًا عن احتمالية التعاون مع هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية.

وصرح مؤخرا المدير التنفيذي لشركة هيونداي الكورية حول القلق من الشراكة مع أبل apple ، ولكن في الواقع قامت شركة أبل apple بتعيين المهندس مانفريد هارير، نائب رئيس تطوير هيكل طرازات بورش تايكان وانضمامه رسميا لشركة ابل للعمل علي مشروع سيارتها الجديد.

وبدأ مانفريد هارير عمله لدى أودي audi ثم انتقل إلى بي ام دبليو bmw ثم بورش، ولا شك أن خبرته في تطوير هيكل طرازات تايكن الكهربائية بالكامل ستكون ذات نفع كبير لشركة أبل وسيقوم بطرح تصميم استثنائي بالفعل و هذا ما تريده ابل apple .

وعلى صعيد آخر من الطبيعي ان تقلق هيونداي من تقليل دورها في انتاج السيارة الجديدة و تحويل دورها إلى مجرد مزود خدمة، خصوصًا أن الشركة الأمريكية معروفة بسيطرتها التامة على تطوير منتجاتها داخليا . 

خطوة تعيين مانفريد هارير في ابل apple بمثابة خطوة كبيرة للشركة الامريكية باعتباره أحد أفضل المهندسين لدى مجموعة فولكس فاجن، لخبرته الطويلة في تصميم هياكل السيارات و هو مخضرم ايضا في تطوير انظمة التوجية مما سيدعم ابل في مشروع القيادة الذاتية.
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