آبل تمنع الأطفال من البحث عن أشياء متعلقة بالثقافة الآسيوية

كشفت تقارير أن عناصر التحكم في المحتوى الموجودة في ميزة Screen Time في نظام التشغيل iOS 14 الخاص بهواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة آبل الأمريكية، يمنع المستخدمين من البحث عن أشياء خاصة بالثقافة الآسيوية.





وبحسب تقرير من صحيفة الإندبندنت البريطانية فإنه عند استخدام ميزة Screen Time المخصصة للأطفال والتي تهدف إلى تقييد الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بالبالغين تمنع المستخدمين من البحث عن كلمة Asian آسيوي في متصفحها Safari والمتصفحات الأخرى.









ويتجاوز تقييد البحث كلمة آسيوى إلى كلمات أخرى ذات صلة خاصة بالثقافة الآسيوية مثل الطعام الآسيوي، و الانصهار الآسيوي، و المجتمعات الآسيوية و البلدان الآسيوية و السياسة الآسيوية و تسريحات الشعر الآسيوية ، الأمر الذى يعتبره البعض عنصرية أو تمييز تجاه الثقافة الآسيوية.





وفقا لموقع Engadget التقنى فإن عدد من المصطلحات الخاصة بالثقافات الأخرى مثل مصطلحات الثقافة الأفريقية أو الأوروبية أو العربية لم يتم حظرها عند البحث، ولكن ما كان واضحا بشدة هو التمييز عند البحث عن أى شئ يتعلق بالثقافة الآسيوية حتى كلمة المطاعم الآسيوية.





كما تم حظر الكلمات الخاصة بالثقافة الآسيوية على عدد من المتصفحات غير متصفح سفارى، مثل جوجل كروم أو Bing أو Baidu من المتصفحات على نظام تشغيل iOS 14 الخاص بهواتف آيفون وأجهزة آيباد.





وحتى الآن ليس هناك أى رد سمى من شركة آبل على إدعاءات التمييز والعنصرية منها تجاه الثقافة الآسيوية ومنع الأطفال من التعرض لهذه الثقافة.





ومؤخرا، حذرت شركتا فيسبوك وسناب شات شركة آبل من أن التغييرات التى تجريها على التطبيقات والسياسة الجديدة الخاصة بنظام تشغيل iOS 14، ستؤثر بشكل سلبى على الإعلانات التجارية الخاصة بهما.



