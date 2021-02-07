لا يتلف.. براءة اختراع من آبل لـ كابل شحن شديد المتانة

تعد كابلات شحن شركة آبل Apple ، ضعيفة للغاية، وغالبا ما يحتاج مالكو أجهزة آيفون إلى تغييرها بعد عام أو عامين، ولكن يبدو أن عملاقة التقنية الأمريكية على وشك تغيير ذلك وجعل كبلاتها أكثر متانة وأقل عرضة للتلف.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قدمت آبل براءة اختراع باسم "كابل ذو صلابة متغيرة"، حيث ستمنح الشركة باختراعها الجديد أجزاء مختلفة من الكابل مع مستويات متفاوتة من الصلابة، مع الحفاظ على سمك الكابل بشكل موحد، مما يقلل من فرص ثنيه أثناء الاستخدام لاسيما عن نهاية السلك.





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وستقوم آبل بتوفير "غطاء لتخفيف الضغط" مصنوع من مادة صلبة حول المنطقة الخاصة بنهاية طرف الكابل، وسيساعد زيادة سماكة غطاء تخفيف الضغط عن منع الكابل من الانكسار بسبب الانحناءات الغير مرغوب فيها، والتي غالبًا ما تنثني بشدة بالقرب من النهايات لتوصيلها.





وتعمل أفكار آبل في براءة الاختراع إلى جانب جعل الكابلات أكثر مرونة وصلابة بشكل كامل، فإنها تقترح تمديد "غطاء تخفيف الضغط" إلى طرفي الكابل، مما يحمي نظريًا بشكل أفضل من الاهتراء بغض النظر عن مكان ثنيه بانتظام، كل ذلك دون زيادة السماكة.





ويتضمن الكابل ثلاثة أقسام مختلفة وفقا لبراءة الاختراع قسما مرنا، وآخر صلبا، والثالث يصل بينهم والذي يمكنه تخفيف الضغط على أطراف الكابل.





ويشار إلى أن تقديم آبل لمثل براءة الاختراع تلك لا يضمن أنها ستستخدم هذا التصميم في الكابلات المستقبلية، ولكنها قد قدمت هذا الطلب لتدل أنها تفكر في تحسين متانة الكابل.



