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مستشار الرئيس لـ الصحة يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لكورونا.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 11:13 م
مستشار الرئيس لـ
مستشار الرئيس لـ الصحة
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محمد القاضي
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، حقيقة دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"،: "نحن في مرحلة تسمى "مرحلة التذبذب في الحالات" وتوجد زيادة طفيفة، والإصابات أصبحت عائلية في الفترة الحالية، ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "إحنا في مرحلة تذبذب يوم وراء يوم، والأعداد تتصاعد وتقل بنسبة 10% يوميا، والموجة الثالثة بدأت في دول أخري في العالم، لكن نتمنى ألا نصل لهذه المرحلة، وقد تحدث موجة ثالثة في مصر إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن التطعيم مهم جدا لأنه يقلل حدة المرض وانتشاره بين الأفراد والأشخاص، ويمنع المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على الأفراد.
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