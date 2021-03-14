ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

محاكمة رانيا يوسف بسبب الفعل الفاضح

الأحد 14/مارس/2021 - 07:36 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، محاكمة الفنانة رانيا يوسف، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.

وكانت نيابة نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا من أشرف فرحات، المحامي، ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح في قضية كانت مقامة من المحامى أشرف فرحات.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها