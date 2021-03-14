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فن

المهن التمثيلية: حرية التعبير مكفولة للجميع بنص الدستور المصري

الأحد 14/مارس/2021 - 04:54 ص
الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي
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محمد شحتة
استنكرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بيان  مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشان وجود ادعاءات وانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.

ووجهت النقابة، الشكر لكل جهد دولي يسعى لتحقيق العدالة الإنسانية في أرجاء المعمورة، مع أهمية توخي الحذر في تناول أي معلومات غير موثقة وغير مؤكدة بالأدلة والبراهين، ففي الوقت الذي تحقق فيه مصر إنحازات غير مسبوقة في مواجهة الفكر الظلامي ومواجهة تقييد حرية الإبداع والإعلام وتحييد دور المتشددين في معالجة قضايا المواطنة وقبول الآخر".

وتابعت: "يسرنا أن نرد بكل حيدة وشفافية على ما تم تداوله نقلا عن الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 12 مارس الجاري في مجلس حقوق الإنسان عن وجود مخاوف تجاه ما يسمى بالقيود المفروضة على حرية الرأي ووسائل الإعلام والحريات الرقمية في مصر وهي المخاوف التي نخشى بل ونعتقد أنها لا تستند لحقائق ووقائع حيث أن الواقع في مصر ينفي تماما كل هذه المخاوف بل ويثبت عكسها بشكل واضح للقاصي والداني، وهو ما تعترف به الكثير من الدوائر الدولية المعنية بهذا الشأن".

وأكدت أن حرية التعبير مكفولة للجميع بنص الدستور المصري ولا مجال في مصر للمزايدة أو المساومة على ذلك وأي محاولة للعودة للوراء في هذا الشأن لن تلق سوى الفشل، فقد تنفس الرأي في مصر هواء الحرية ولا مجال للتنازل عن هذا المكتسب إن آجلا أو عاجلا".
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