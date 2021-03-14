عميد هندسة القاهرة : الفصل الثانى بالنظام الهجين.. والعودة بعد انتهاء الامتحانات





وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد ، إن الفصل الدراسى الثانى سيكون بالنظام الهجين وهو حضوريا بالكلية مع المحاضرات الاونلاين على المنصة الالكترونية ، مؤكدا عودة الدراسة فى الاسبوع الاول من شهر أبريل القادم بعد الانتهاء مع امتحانات الفصل الدراسى الاول .

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وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير، على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة بجامعة القاهرة ، عن نظام الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة .