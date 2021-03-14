التموين: رفع طاقة مطحن السادات إلى 160 طن دقيق يوميًا

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، اليوم الأحد، مطحن السادات التابع الشركة مطاحن شرق الدلتا بالدقهلية، برفقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكذلك اللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ سيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والأستاذ محمد شعيره رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن شرق الدلتا.





حيث تتواجد الشركة في 8 محافظات هي (الشرقية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء).





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وقال "المصيلحي" خلال تفقد مطحن السادات، إنه تم رفع طاقة الطحن من 100 طن يوميًا إلى 160 طن يوميًا وذلك لإنتاج دقيق 82٪ المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، كما تم عمل صيانة دورية للمطحن بمعرفة الشركة.





ثم توجه بعد ذلك الوزير برفقه المحافظ، وكذلك اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة لتفقد أحد مخازن الجملة التابعة للشركة بسندوب، وقد تم المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به، وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين وكذلك منافذ مشروع جمعيتي، والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي.





كما تفقد المصيلحي أحد منافذ اللحوم بمدينة المنصورة والتابعة لأحد جمعيات المجمتع المدني لبيع اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية كما تم الاعلان عن بيع اللحوم بهذا المنفذ بسعر ٦٠ جنية للكيلو الطازجة حتي يوم الخميس القادم بمبادرة من الجمعية صاحبة المنفذ بمناسبة الافتتاح والزيارة التي تمت.





كما قام المصيلحي بصبحه المحافظ بزيارة وافتتاح مركز خدمة المواطنين بقرية شها بطريق دكرنس وما تم به من تطوير لتقديم كافة الخدمات التموينية لأهالي القرية والمركز في كل ما يخص الخدمات المرتبطة بالبطاقات التموينية الذكية.