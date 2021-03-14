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فن

ابلة فاهيتا كلمة السر .. بوسى شلبى تكشف تفاصيل مشاركتها فى أول عمل تمثيلى

الأحد 14/مارس/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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أحمد البهى

أكدت الإعلامية بوسى شلبى انها من المقرر ان تظهر ضمن حلقات مسلسل "دراما كوين " الذى تقوم ببطولته الدمية الشهيرة ابلة فاهيتا ، حيث تعد هذه التجربة  هى الاولى لها فى مجال التمثيل .

وتابعت " بوسى شلبى " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها من المقرر ان تظهر بشخصيتها الحقيقة داخل الأحداث ، مؤكدة ان تقليدها للدمية الشهيرة لها فى البرومو الدعائى مرتبط بظهورها لاسباب درامية.

يشارك في بطولة العمل كل من باسم سمره، دنيا ماهر، منى ممدوح، أحمد سعد ميشو، مني أبو طالب، هدي الأدريسي، أسامة العبد، و مجموعة اخرى من الفنانين يظهرون كضيوف شرف بالمسلسل، وهو من إخراج خالد مرعي.

ويستعرض المسلسل، والذي يعد أولى أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق، الجانب الإنساني لأبلة فاهيتا في دراما كوميدية حافلة بالإثارة، حين تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة مما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. حيث لن تتوانى النجمة اللامعة عن فعل أي شئ يخطر على البال.


يذكرأن تصوير الجزء الأول من مسلسل أبلة فاهيتا "دراما كوين" قد انطلق مطلع شهر أغسطس الماضي في مواقع مختلفة في القاهرة مع اتخاذ جميع احتياطات الصحة والسلامة، حيث تم الانتهاء من التصوير في النصف الأول من شهر.
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