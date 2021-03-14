ليستر يكتسح شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي





هدف اللقاء الأول جاء عن طريق النيجيري إيهانتشو في الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة رائعة من جيمي فاردي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، أضاف بيريز الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 64، أعقبه إيهانتشو بالهدف الثالث في الدقيقة 69.





وعاد إيهانتشو ليضيفه الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 71، قبل أن يختتم أمبادو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لـ ليستر في الدقيقة 80 بالخطأ في مرمى فريقه شيفيلد.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 56 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.





جدير بالذكر أن نادي شيفيلد يونايتد قد أعلن أمس عن رحيل كريس وايلدر عن تدريب الفريق.

اكتسح ليستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد بالفوز عليه بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.