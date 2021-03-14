الزمالك يتراجع عن ضم مدرب حراس المرمي المرشح لجهاز كارتيرون .. تفاصيل

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن ضم وليد إبراهيم مدرب حراس مرمى فريق زد للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق، بالرغم من الاتفاق مع مدرب الحراس على التواجد بصورة مؤقتة في تدريب حراس مرمى القلعة البيضاء وذلك كما انفردت أمس صدي البلد بشأن تراجع النادي عن هذا الأمر.





وقام مسؤولو الزمالك بإخطار وليد إبراهيم بالتراجع عن الاستعانة به في مهمة تدريب حراس الفريق.





وتولى أيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2003، قيادة مران حراس الفريق الأول خلال التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.





وشهد مران الحراس مشاركة محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل ومحمد عواد، إلى جانب الحارس الشاب سيد عطية، وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات.