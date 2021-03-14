على طريقة شاكيرا.. كنزي دياب تثير الجدل بفيديو رقص رفقة صديقتها

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها.





وظهرت "كنزي" خلال مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة صديقتها وذلك علي طريقة النجمة العالمية شاكيرا، نالت إعجاب متابعيها.





يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.





وينشغل الهضبة، خلال الفترة الحالية، بالتجهيز لجولة غنائية جديدة وحفلات فنية في مصر والعالم العربي لموسمي الربيع والصيف.





وطرح عمرو دياب آخر ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لاء" فى ديسمبر الماضى.



