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تعليم

آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات

الأحد 14/مارس/2021 - 08:19 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أحمد الشاهد
أدى اليوم طلاب الفرقة الثانية بكلية الاثار جامعة القاهرة امتحان اليوم الرابع عشر ، وسط اجراءات احترازية مشددة ، حيث تم تقسيم الامتحان على فترات مع وجود تعقمات بين كل فترة ، حيث أدى طلاب الفرقة الثانية الامتحان الخاص بهم من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا ، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة لمرحلة البكالوريوس الامتحان من الساعة 11 صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا .

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وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة إن جميع الامتحانات كانت موضوعية بنظام "البابل شيت" وتم تصحيحها عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية و كونترول الفرقة الرابعة بكالوريوس .

كما أن هناك التزام كبير بالاجراءات الاحترازية المقررة وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات .

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا ، أو رصد مشكلات صحية أو تنظيمية خلال الامتحانات ، وإعلان النتائج فور الانتهاء من جميع الامتحانات والبدء مباشرة في الفصل الدراسي الثاني .
آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات
آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات
آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات
آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات
آثار القاهرة: رصد نتائج الامتحانات.. والإعلان عنها بعد انتهاء باقي الاختبارات
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