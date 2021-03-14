تشكيل قمة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفاني بيولي المدير الفني لميلان عن تشكيل فريقه لمباراة نابولي المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإيطالي.





ويدخل ميلان المواجهة وفي رصيده 56 في المركز الثاني، فيما يأتي نابولي فى المركز السادس برصيد47 نقطة.





ويلعب ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.





خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتيو جابايا - ثيو هيرنانديز - فيكايو توموري.





خط الوسط: فرانك كيسي - تشالهان أوغلو - ساندرو تونالي - صامويل كاستييخو - رادي كرونيتش.





خط الهجوم: رافائيل لياو.





فيما يضم تشكيل نابولي كل من:



